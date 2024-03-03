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برشلونة يفرط في فرصة التقدم لوصافة الدوري الإسباني

3 - مارس - 2024

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مدريد: فرط فريق برشلونة في فرصة التقدم لوصافة الدوري الإسباني على حساب جيرونا، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أتلتيك بلباو، الأحد، على ملعب “سان ماميس” في الجولة 27 من المسابقة.

وأخفق الفريق الكتالوني، بهذا التعادل، في استثمار تعثر ريال مدريد بعد تعادله مع فالنسيا، وخسارة جيرونا أمام ريال مايوركا، في نفس الجولة، لتقليص فارق النقاط مع منافسيه والتقدم خطوة للأمام في مسيرته للدفاع عن لقبه.

ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، ونقطة واحدة خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، فيما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس.

وشهد اللقاء تعرض ثنائي برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونغ، وبيدري للإصابة ما اضطر الجهاز الفني لاستبدالهما خلال أحداث الشوط الأول نظرا لعدم قدرتهما على استكمال اللقاء.
(الأناضول)

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