رياضة | كرة قدم عالمية

برشلونة يفوز على مايوركا بصعوبة ويصعد للمركز الثاني مؤقتا بالدوري الإسباني

8 - مارس - 2024

حجم الخط
0

مدريد: خطف برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ريال مايوركا 1 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم. 

وسجل لامين يامال هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة .73 

ورفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ريال مدريد والذي يلعب يوم الأحد مع سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة ذاتها. 

كما يبتعد برشلونة بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث، والذي قد يستعيد المركز الثاني حينما يواجه أوساسونا في وقت لاحق من اليوم السبت. 

على الجانب الأخر، تجمد رصيد مايوركا عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

 (د ب أ)



كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

برشلونة يعوض سقوطه الأوروبي بخماسية في فياريال بالدوري الإسباني وإصابة تير شتيغن تثير القلق
منذ 17 ساعة
 ريال مدريد يقلب الطاولة على إسبانيول في الليغا
22 - سبتمبر - 2024
برشلونة يهدف لمواصلة الانتصارات في الدوري الإسباني أمام فياريال
19 - سبتمبر - 2024
برشلونة يعلن غياب لاعبه داني أولمو عن الملاعب 5 أسابيع بسبب الإصابة- (تدوينة)
16 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية