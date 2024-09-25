برشلونة يفوز 1-صفر على خيتافي ليواصل انطلاقته المثالية في الدوري

برشلونلة: سجل روبرت ليفاندوفسكي هداف دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هدفا ليقود برشلونة لفوز سهل 1-صفر على ضيفه خيتافي اليوم الأربعاء ليواصل الفريق انطلاقته المثالية في المسابقة محققا العلامة الكاملة بالفوز في سبع مباريات ليتصدر الترتيب.

ومنح ليفاندوفسكي برشلونة، الذي غاب عنه بيدري للراحة ومارك-أندريه تير شتيجن وداني أولمو وجابي وفرينكي دي يونج ورونالد أراوخو وفيرمين لوبيز وأندريس كريستينسن للإصابة، التقدم من مدى قريب مستغلا خطأ من الحارس دافيد سوريا.

واستحوذ صاحب الأرض على الكرة بنسبة 80 بالمئة وأطلق 16 تسديدة على المرمى لكنه أهدر العديد من الفرص لزيادة الفارق.

ويتصدر برشلونة الدوري وله 21 نقطة، متقدما بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني. ويقبع خيتافي في المركز 19 وله أربع نقاط.

(رويترز)