 برشلونة يقترب من التعاقد مع غارسيا وغموض موقف تير شتيغن

برلين: ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي برشلونة، يعتزم التعاقد مع خوان غارسيا، حارس مرمى إسبانيول، هذا الأسبوع، وهو ما يجعل مصير الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، مع بطل الدوري الإسباني غير مؤكد.

وذكرت صحيفة “ديلي سبورت” وإذاعة “كاتالونيا” أن برشلونة مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد غارسيا البالغ 25 مليون يورو (5ر28 مليون دولار) وأن الحارس البالغ من العمر 24 عاما سيوقع على العقود بعد غد الأربعاء.

وتحدثت “سبورت” عن أهم قرار استراتيجي لبرشلونة هذا الصيف، حيث إن القيادة الرياضية والمدير الفني هانزي فليك اتفقا على إجراء “تغيير جذري” في حراسة المرمى، من خلال التعاقد مع حارس من الطراز الرفيع ليكون الحارس الأول الجديد للفريق.

وقال تير شتيغن (33 عاما) الأسبوع الماضي في معسكر المنتخب الألماني، إنه يعلم كل شيء يخص هذا الأمر، وأشار إلى أن عقده مع برشلونة ينتهي في 2028. ولكن يقال إنه يشعر بالحزن وخيبة الأمل.

ويلعب تير شتيغن مع برشلونة منذ عام 2014، وحصل على شارة القيادة، ولكن غاب لعدة أشهر بسبب إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأظهر في بطولة دوري أمم أوروبا إنها أصبح جاهزا بشكل كامل، لكنه لا يستطيع تحمل البقاء كخيار ثان قبل عام واحد من كأس العالم، خاصة وهو الحارس الأول لمنتخب ألمانيا.

وطالب يوليان ناغلسمان، أمس الأحد، بشكل غير مباشر من فليك، سلفه في تدريب منتخب ألمانيا، حسم المسألة وتوضيح الموقف.

وقال ناغلسمان :”نظرا لماضي بعض الشخصيات المعنية وعلاقتها بالمنتخب الوطني وأيضا به شخصيا، أود نوعا ما أن يحصل على بعض المعلومات حول ما سيحدث لاحقا”.

وذكرت تقارير أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يريد التحدث مع تير شتيغن ووكيله هذا الأسبوع، وذكرت “سبورت” أن برشلونة مستعد حتى لدفع راتبه في الموسم المقبل لمساعدته على إيجاد ناد آخر.

وذكرت تقارير أن ميلان ومانشستر يونايتد من بين الوجهات المحتملة لتير شتيغن.

(د ب أ)