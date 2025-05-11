برشلونة يقترب من حسم لقب الدوري بفوز مثير 4-3 على ريال

برشلونة: قلب برشلونة تأخره بهدفين ليفوز 4-3 على غريمه ريال مدريد في مباراة مثيرة اليوم الأحد ليقطع خطوة أخرى نحو الفوز بدور الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبهذا الفوز يوسع برشلونة المتصدر الفارق الذي يفصله أمام ريال ثاني الترتيب إلى سبع نقاط قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم. ويحتاج برشلونة فوزا واحدا ليحسم اللقب للمرة 28.

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة وسجل كيليان مبابي ثنائية، لكن برشلونة رد سريعا إذ هز إريك جارسيا والأمين جمال ورافينيا الشباك في غضون 15 دقيقة ليقلبوا الطاولة.

وعزز رافينيا تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول مستغلا خطأ من لوكاس فاسكيز، ورغم أن مبابي أكمل ثلاثيته في الدقيقة 70 لم يتمكن حامل اللقب من العودة في النتيجة ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج خالي الوفاض من هذا الموسم.

(رويترز)