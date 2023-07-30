برشلونة يقسو على ريال مدريد بثلاثية وديا في كلاسيكو “الفرص الضائعة”

تكساس: استغل برشلونة موجة الفرص الضائعة لمنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد وحقق عليه فوزا كبيرا 3 / صفر مساء السبت (صباح اليوم الأحد بتوقيت غرينتش) في المباراة التي أقيمت بينهما بإيرلنجتون في ولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات جولة الأبطال الودية استعدادا للموسم الجديد.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله عثمان ديمبلي في الدقيقة 15، وأهدر البرازيلي فينيسيوس جونيور ضربة جزاء للريال في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، سجل فيرمين لوبيز وفيران توريس هدفين آخرين لبرشلونة في الدقيقتين 85 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

(د ب أ)