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برشلونة يقلب تأخره إلى فوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني

منذ ساعة واحدة

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مدريد: قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز 1/2، اليوم السبت، على مضيفه بلد الوليد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي سيواجه غدا فريق سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة في المركز العشرين والأخير، وهو الذي تأكد هبوطه قبل عدة جولات.
وتقدم بلد الوليد عن طريق إيفان سانشيز في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك رافينيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 54.
وفي الدقيقة 60 سجل فيرمين لوبيز الهدف الثاني لفريق برشلونة، والذي يستعد بدوره لخوض إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل.
(د ب أ)

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