برشلونة يقلص الفارق مع الريال وأتلتيكو مدريد برباعية في معقل إشبيلية بالدوري الإسباني

9 - فبراير - 2025

إشبيلية: أشعل فريق برشلونة المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوز عريض خارج ملعبه على إشبيلية بنتيجة 4 / 1 ضمن منافسات الجولة 23، مساء الأحد.
بقى برشلونة بهذا الفوز في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، ولكنه قلص الفارق إلى نقطة واحدة مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ونقطتين مع ريال مدريد المتصدر.
واستفاد الفريق الكتالوني من تعادل الريال مع أتلتيكو مدريد بنتيجة 1/1 في الديربي، مساء السبت، في إطار نفس الجولة.
أما إشبيلية فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما تلقى خسارته التاسعة في الدوري هذا الموسم.
على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، تقدم برشلونة بهدف مبكر سجله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 7، ورد إشبيلية سريعا بهدف روبن فارجاس في الدقيقة 8 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
وفي الشوط الثاني أضاف فيرميني لوبيز ورافينيا دياز الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 46 و55.
وأكمل برشلونة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد فيرمين لوبيز ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 62 .
ورغم النقص العددي سجل برشلونة هدفا رابعا سجله إيريك جارسيا في الدقيقة 89.
