برشلونة يكتسح إشبيلية بخماسية ويوجه إنذارا قبل (الكلاسيكو) في الدوري الإسباني

مدريد: اكتسح برشلونة ضيفه إشبيلية 5 / 1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، قبل لقائهما المرتقب في “الكلاسيكو” في الجولة المقبلة.

ولن تكون مواجهة ريال مدريد هي الاختبار الوحيد الذي ينتظر برشلونة، حيث ستكون المواجهة مع بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، اختبارا جديدا لفريق المدرب الألماني هانزي فليك.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إشبيلية عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 24 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 39 عاد ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة، فيما سجل البديل بابلو توري الهدف الرابع في الدقيقة 82.

وسجل ستانيس موزامبو هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 87، فيما عاد توري مجددا ليسجل الهدف الثاني له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 88.

(د ب أ)