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برشلونة يكرس عقدة أتلتيكو مدريد بهدف فيليكس في الدوري الإسباني

3 - ديسمبر - 2023

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برشلونة: فاز برشلونة على ضيفه أتلتيكو مدريد 1 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل جواو فيليكس، المعار لبرشلونة من أتلتيكو حتى نهاية الموسم، هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة .28
ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني وريال مدريد المتصدر.
وفشل أتلتيكو مدريد مجددا في تحقيق الفوز على أرض برشلونة، حيث يعود آخر فوز له في معقل الفريق الكتالوني إلى 17 عاما و9 أشهر و28 يوما، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع.
(د ب أ)

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