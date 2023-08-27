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برشلونة ينتفض ليحقق الفوز 4-3 في فياريال

منذ ساعة واحدة

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مدريد: انتفض برشلونة ليحقق فوزا مثيرا 4-3 على مضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة العام الماضي هدف الفوز قرب النهاية اليوم الأحد.
وسجل برشلونة هدفين مبكرين عبر جابي وفرينكي دي يونغ في غضون دقيقتين، لكن برشلونة تعافى بهدفين في الشوط الأول عن طريق خوان فويث وألكسندر سورلوث ثم أضاف أليكس باينا الهدف الثالث لفياريال بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.
وأطلق البديل فيران توريس تسديدة من مدى قريب ليدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 68.
ثم سجل ليفاندوفسكي هدف الفوز عندما تابع تسديدة ارتدت من القائم ليمنح فريقه الثلاث نقاط بعد مباراة مثيرة.
وهذا الانتصار الثاني لبرشلونة في ثلاث مباريات هذا الموسم. ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري بسبع نقاط، متساويا مع جيرونا المتأخر عن ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.
(رويترز)

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