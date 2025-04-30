برشلونة ينتفض ويتعادل مع إنتر في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا

برشلونة (إسبانيا): انتفض برشلونة وعاد من تأخره مرتين أمام ضيفه إنتر ميلان ليتعادل الفريقان 3-3 في مباراة مثيرة بذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب مونتجويك الأولمبي اليوم الأربعاء.

وبدأ إنتر المباراة بقوة وافتتح التسجيل في الدقيقة الأولى بهدف رائع بكعب القدم من ماركوس تورام، وعزز الفريق الزائر تقدمه في الدقيقة 21 بتسديدة مباشرة من دينزل دومفريس بعد ركلة ركنية.

وقاد الأمين جمال لاعب برشلونة المتألق فريقه للعودة وأطلق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تقدمه بذكاء من الناحية اليمنى ليقلص الفارق بعد ثلاث دقائق من هدف إنتر الثاني.

وكاد جمال أن يسجل مجددا، لكن تسديدته من مسافة قريبة اصطدمت بالقائم، قبل أن يحرز فيران توريس هدف التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 38 بتسديدة من مسافة قريبة.

واستعاد إنتر ميلان التقدم في الدقيقة 64 رغم هيمنة برشلونة، عندما أحرز دومفريس هدفه الثاني بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وردّ صاحب الأرض فورا، بعد أن ارتطمت تسديدة رافينيا القوية من خارج منطقة الجزاء في العارضة قبل أن ترتد من رأس حارس مرمى إنتر يان زومر إلى الشباك.

وسيكون أمام الفريقين فرصة في مباراة الإياب على ملعب سان سيرو يوم الثلاثاء المقبل، وسيحاول الفريقان حجز مقعد في النهائي الذي يقام في ميونيخ ضد الفائز من مواجهة أرسنال وباريس سان جيرمان.

(رويترز)