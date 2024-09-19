برشلونة يهدف لمواصلة الانتصارات في الدوري الإسباني أمام فياريال

مدريد: يتطلع فريق برشلونة لمواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يصطدم بمضيفه فياريال يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة من المسابقة.

ويتواجد برشلونة على قمة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في المباريات الخمس التي خاضها الفريق حتى الآن، فيما يتواجد فياريال في المركز الرابع برصيد 11 نقطة حصدها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

ويدخل برشلونة اللقاء منتشيا بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق جيرونا 4 / 1 واستمراره في صدارة الدوري بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ويسعى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، للاستفادة من النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الدوري في تحقيق الفوز على فياريال وإضافة ثلاث نقاط جديدة من شأنها أن تحافظ للفريق على صدارة الترتيب.

في المقابل يدخل فياريال المباراة مننتشيا هو الآخر بفوزه على ريال مايوركا 2 / 1 في الجولة الماضي.

ويشهد هذا اللقاء منافسة من نوع خاص بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الذي سجل أربعة أهداف حتى الآن، والإسباني أيوزي بيريز، لاعب فياريال، الذي سجل ثلاثة أهداف.

ويهدف الثنائي لتسجيل الأهداف في هذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب هداف الدوري هذا الموسم.

وستكون الفرصة متاحة للثنائي لتسجيل الأهداف لاسيما وأن برشلونة وفياريال من أكثر الأندية التي سجلت أهدافا حتى الآن بالدوري، حيث سجل برشلونة 17 هدفا، وهو أكثر فريق سجل أهدافا حتى الآن، فيما سجل فياريال 11 هدفا، ليصبح ثالث أكثر فريق تسجيلا للأهداف خلف سلتا فيغو الذي سجل 13 هدفا.

وفي ذات اليوم أيضا يلتقي خيتافي مع ليغانيس وأتلتيك بلباو مع سلتا فيغو ورايو فاييكانو مع أتلتيكو مدريد.

ويهدف فريق ريال مدريد، حامل اللقب، لمواصلة انتصاراته ومطاردة برشلونة على صدارة جدول الترتيب، حينما يستضيف فريق إسبانيول، الصاعد حديثا يوم السبت.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد وأمام فياريال.

ويسعى كارلو أنشيلوتي مدرب الريال لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في الصراع على قمة جدول الترتيب، وانتظار هدية فياريال بإيقاف انتصارات برشلونة في الدوري.

ويعول أنشيلوتي على المعنويات المرتفعة للاعبيه، خاصة بعد الفوز على شتوتجارت 3 / 1 في أولى مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا، بشكلها الجديد، وتألق أكثر من لاعب بالفريق في تك المباراة على رأسهم تيبو كورتوا، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب.

كما يعول أنشيلوتي أيضا على تألق الفرنسي كيليان مبابي، الذي استعاد الكثير من مستواه، والذي سجل أربعة أهداف في آخر 3 مباريات بكافة المسابقات مع الريال، والذي ينافس حاليا على صدارة ترتيب هدافي الدوري، حيث يملك ثلاثة أهداف حتى الآن.

كما يعتمد أيضا أنشيلوتي على البرازيلي فينيسيوس جونيور، والذي بدأ هو الآخر في استعادة مستواه رويدا رويدا.

في المقابل يعلم فريق إسبانيول صعوبة المباراة، ولكنه سيسعى بكل قوته من أجل إحراج ريال مدريد والخروج بأفضل نتيجة ممكنة، لاسيما وأن الفريق يهدف لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط.

وبعد بداية مهتزة شهدت الخسارة في أول مباراتين والتعادل في مباراة تمكن إسبانيول من تحقيق الفوز في آخر مباراتين، ويهدف الفريق لاستغلال حالة النشوة الأخيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريال.

وفي ذات اليوم أيضا، يلتقي بلد الوليد مع ريال سوسيداد، وأوساسونا مع لاس بالماس، وبلنسية مع جيرونا.

وتفتتح مباريات هذه الجولة الجمعة، حينما يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع أشبيلية.

(د ب أ)