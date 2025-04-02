برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويضرب موعدا مع الريال في كلاسيكو بنهائي كأس إسبانيا

مدريد: فاز فريق برشلونة على مضيفه أتلتيكو مدريد للمرة الثانية على التوالي وسط جماهيره هذا الموسم بنتيجة 1 / صفر في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 من المباراة التي أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد.

وتأهل الفريق الكتالوني إلى المباراة النهائية متفوقا بنتيجة 5 / 4 في مجموع المباراتين بعد التعادل بنتيجة 4 / 4 في مباراة الذهاب.

وكرر برشلونة فوزه للمرة الثانية على التوالي في معقل أتلتيكو مدريد بعدما فاز على منافسه بنتيجة 4 / 2 في مباراة الدور الثاني بالدوري الإسباني يوم 16 مارس/ آذار الماضي.

وضرب برشلونة موعدا مع كلاسيكو جديد ضد غريمه الأزلي ريال مدريد في المباراة النهائية لكأس إسبانيا، والتي ستقام يوم 26 أبريل/ نيسان الجاري.

وكان ريال مدريد قد تأهل للمباراة النهائية على حساب ريال سوسيداد بعد الفوز ذهابا خارج أرضه بنتيجة 1 / صفر، والتعادل إيابا 4 / 4 على ملعبه سانتياغو برنابيو، أمس الثلاثاء.

(د ب أ)