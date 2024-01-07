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برشلونة يهزم بارباسترو بثلاثية ويتأهل لدور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا

7 - يناير - 2024

فيرمين لوبيز- أرشيف

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مدريد: تأهل برشلونة إلى دور الستة عشر ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه بارباسترو (أحد أندية الدرجة الرابعة) 3 /2، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.
وتقدم برشلونة عن طريق فيرمين لوبيز في الدقيقة 18، قبل أن يضيف رافينيا دياز الهدف الثاني في الدقيقة 51 .
وفي الدقيقة 60 سجل أدريا دي ميسا هدف تقليص الفارق لبارباسترو، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 88 .
وسجل بارباسترو الهدف الثاني عن طريق مارك برات سيرانو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز ريال سوسيداد على مضيفه مالقا 1 / صفر.
وسجل إينار جاليليا لاعب مالقا هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه لصالح سوسيداد في الدقيقة 49.
(د ب أ)

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