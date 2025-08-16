رياضة | كرة قدم عالمية

برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني

منذ 32 دقيقة

مايوركا: فاز برشلونة على مضيفه ريال مايوركا 3/ صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء الفوز الأول لحامل اللقب، ليؤكد على عزمه الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، في انتظار نتائج الجولة وخاصة المنافس التقليدي والغريم الأزلي ريال  مدريد الذي يواجه أوساسونا يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدم برشلونة في الدقيقة السابعة عن طريق رافينيا، قبل أن يسجل فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل لامين يامال الهدف الثالث لبرشلونة.

وتعرض مانو مورلانيس لاعب مايوركا للطرد في الدقيقة 33 بعد عرقلة على لامين يامال، لينال البطاقة الصفراء الثانية.

ولم تتوقف معاناة مايوركا عند ذلك الحد، ليتعرض مهاجمه فيدات موريكي للطرد في الدقيقة 39، بعد تدخل بالقدم على جسم الحارس جوان غارسيا، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

ويلعب برشلونة في الجولة المقبلة مع مضيفه ليفانتي يوم 23 من الشهر الجاري، ويحل مايوركا ضيفا في اليوم ذاته على سيلتا فيغو.

(د ب أ)

