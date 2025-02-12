برشلونة يواجه أتليتيكو في قبل نهائي كأس الملك

مدريد أسفرت قرعة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي سحبت اليوم الأربعاء عن مواجهة بين برشلونة وأتليتيكو مدريد بينما يلتقي ريال مدريد مع ريال سوسيداد.

ويستقبل برشلونة منافسه أتليتيكو في مباراة الذهاب يوم 25 فبراير شباط، بينما يحل ريال مدريد ضيفا على سوسيداد في اليوم التالي.

ويستضيف ريال وأتليتيكو مباراة العودة في العاصمة مدريد في الأول والثاني من أبريل نيسان على الترتيب.

وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها برشلونة وأتليتيكو في قبل نهائي الكأس في 2017 حين أطاح الفريق الكتالوني بفريق المدرب دييغو سيميوني بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وأبلغ كوكي قائد أتليتيكو الصحافيين “أعتقد أنها مباراة صعبة للغاية. سنواجه أحد أنجح الفرق هذا الموسم.

“ستكون مباراة دور قبل نهائي رائعة. نأمل أن يتأهل أتليتيكو. مباراة الذهاب هي المفتاح. لدينا أسلحتنا ونأمل أن نقدم أداء رائعا في مباراة الذهاب ثم نحسم المواجهة بشكل جيد على ملعبنا”.

وتركت القرعة المجال أمام قمة محتملة بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي الكأس وهو الأمر الذي لم يحدث منذ أكثر من عقد.

والتقى ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 18 مرة، ويمتلك ريال مدريد الأفضلية إذ حقق 11 فوزا بما في ذلك انتصاره 2-1 في نهائي 2014 في بلنسية.

وتغلب برشلونة على ريال مدريد مرتين هذا الموسم، الأولى بنتيجة 4-صفر في سانتياغو برنابيو بالدوري الإسباني في أكتوبر تشرين الأول الماضي والثانية بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسبانية في السعودية في يناير كانون الثاني الماضي.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على أتليتيكو بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 48 نقطة في صراع المنافسة على اللقب.

(رويترز)