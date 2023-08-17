برشلونة يواجه قادش بحثا عن الفوز الأول والريال يسعى لتجاوز أزماته أمام ألميريا في الدوري الإسباني

مدريد: يعتزم برشلونة السعى جاهدا لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك حينما يستضيف قادش، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وخيم التعادل السلبي على الظهور الأول لبرشلونة في حملة الدفاع عن اللقب أمام خيتافي يوم الأحد الماضي، ويأمل الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز على قادش في المواجهة التي ستجمعهما على ملعب “مونتجويك”، وهو الملعب الذي سيستضيف مباريات الفريق الكتالوني هذا الموسم في الوقت الذي يتم فيه تطوير ملعب “كامب نو” في مشروع جديد من إدارة النادي.

ويدخل برشلونة مواجهة قادش منقوصا من خدمات لاعبه البرازيلي رافينيا الذي تعرض للطرد في مباراة خيتافي، وكذلك المدرب تشافي هيرنانديز الذي تم طرده بسبب اعتراضه المستمر على حكم المباراة.

ولم يتوقف الأمر فقط عند إيقاف رافينيا وتشافي لمباراتين، بل أن الفريق أعلن عن إصابة مدافعه الأورجوياني رونالد آراوخو في ساقه اليسرى، ومن المتوقع غيابه عن الفريق نحو شهر.

لكن الفريق الكتالوني سيتسلح بهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ،بالإضافة إلى ثنائي خط الوسط بيدري وجافي، وأنسو فاتي في خط الهجوم في ظل غياب رافينيا، مع وجود النجم الهولندي فرينكي دي يونج في وسط الملعب.

وعلى الجانب الآخر، سيحاول قادش استثمار الفوز الذي حققه في الجولة الأولى على ألافيس لمواصلة انتصارته ، لكنه يعلم جيدا صعوبة المواجهة أمام حامل لقب الموسم الماضي.

وفي مباراة أخرى، يحل ريال مدريد ضيفا على ألميريا، بعد غد السبت، في مواجهة سيسعى فيها الفريق الملكي إلى نسيان الأزمات الفنية التي يمر بها في الوقت الحالي.

وتعرض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة في الرباط الصليبي ليغيب حتى نهاية الموسم، فيما تعرض المدافع البرازيلي ميليتاو المصير ذاته، بعد أن أصيب خلال مواجهة أتلتيك بلباو الأولى في الدوري هذا الموسم والتي فاز بها الريال 2 / صفر.

بالإضافة إلى ذلك لم ينجح الريال بعد في ضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي قرر البقاء مع ناديه حتى نهاية عقده وعدم المغادرة هذا الموسم، في الوقت الذي لم تنجح فيه إدارة الريال في دعم مركز المهاجم بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيمة. ويعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي، خوسيلو مهاجم إسبانيول الذي انضم للريال ، خيارا احتياطيا.

لكن إدارة الريال نجحت في حل أزمة حارس المرمى، وتم التعاقد مع كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسيواجه الريال خصمه ألميريا الذي خسر صفر / 2 أمام رايو فاييكانو في الجولة الأولى، ويسعى لتحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره.

وفي باقي المباريات، يلعب مايوركا مع فياريال ويستضيف بلنسية فريق لاس بالماس يوم الجمعة، ويحل سيلتا فيجو ضيفا على ريال سوسيداد ويلعب أوساسونا مع ضيفه أتلتيك بلباو في مباريات السبت.

وفي مباريات الأحد المقبل، يحل خيتافي ضيفا على جيرونا، ويستضيف ريال بيتيس منافسه أتلتيكو مدريد.

وتختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهة إشبيلية ومضيفه آلافيس ويحل رايو فاييكانو ضيفا على غرناطة.

(د ب أ)