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برشلونة يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام ليغانيس في الدوري الإسباني

16 - ديسمبر - 2024

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مدريد: واصل برشلونة مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه ليغانيس صفر/1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد برشلونة، الذي حقق فوزا واحدا فقط في آخر ست مباريات بالدوري الإسباني، عند 38 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، والذي سيواجهه في الجولة المقبلة.

كما أهدر برشلونة، الذي افتقد لمدربه هانزي فليك الموقوف بسبب طرده في المباراة الماضية أمام ريال بيتيس، فرصة الابتعاد في فارق النقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة، والذي لديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، جاء الفوز ليرفع رصيد ليغانيس إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل سيرغيو جونزاليس هدف المباراة الوحيد لفريق ليغانيس في الدقيقة الرابعة.

(د ب أ)

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