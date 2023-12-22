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برفع الأحذية أمام السفارة الأمريكية في عمّان.. محتجون ينددون بدعم واشنطن لإسرائيل- (صور وفيديو)

22 - ديسمبر - 2023

متظاهرون أردنيون أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة الأردنية عمان

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عمّان: شارك نحو ألفي أردني في العاصمة عمّان، الجمعة، بوقفة تضامن مع غزة، برز فيها شعار “الحصار جريمة أمريكية”، كتب داخل مثلث أحمر على لافتات اعتلت رؤوس المشاركين.

ورفع عشرات المتظاهرين الأحذية تعبيرا عن غضبهم، وتنديدا بالدعم الأمريكي لإسرائيل في عدوانها المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الوقفة انتظمت أمام “مسجد عباد الرحمن” بمنطقة الصويفية (غرب العاصمة) على بعد نحو 2 كيلو مترا من مقرة سفارة الولايات المتحدة.

أقيمت الفعالية بدعوة من قوى نقابية وحزبية، بالتزامن مع حلول الجمعة الحادية عشرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وهتف المشاركون: “يا غولاني (لواء مشاة إسرائيلي) وينك وينك.. القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) كاسر عينك.. المقاوم كاسر عينك”.

إضافة إلى شعارات: “يا غولاني يا جبان.. هذا الصوت من عمان.. يلعن الأمريكان”، وغيرها من الهتافات الأخرى.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات مختلفة منها “نريد جسراً برياً لغزة”، و”أمريكا رأس العدوان” و”المقاومة خيارنا” و”الحصار جريمة أمريكية بأيدي عربية”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة “20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.

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  1. يقول Basem:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 5:45 م

    تحية إلى الأحرار اصحاب الكرامة والكبرياء في الأردن رافضي الضيم والتبعية والذل والعار الذي جلبه حكام هذه الأمة لشعوبها.
    يجب رفع الأحذية القديمة والبراطيش من اكبر مقاس في كل مكان يستوجب رفع الجزم فيه.

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  2. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 6:59 م

    الولايات المتحدة الأمريكية اوهن من بيت العنكبوت لو ان أمتنا العربية و الإسلامية اجترات علي خلع فستان الخنوع و الامعية

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