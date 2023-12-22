برفع الأحذية أمام السفارة الأمريكية في عمّان.. محتجون ينددون بدعم واشنطن لإسرائيل- (صور وفيديو)

عمّان: شارك نحو ألفي أردني في العاصمة عمّان، الجمعة، بوقفة تضامن مع غزة، برز فيها شعار “الحصار جريمة أمريكية”، كتب داخل مثلث أحمر على لافتات اعتلت رؤوس المشاركين.

ورفع عشرات المتظاهرين الأحذية تعبيرا عن غضبهم، وتنديدا بالدعم الأمريكي لإسرائيل في عدوانها المتواصل على قطاع غزة.

أردنيون نشامى يرفعون الأحذية أمام السفارة الأمريكية في عمان pic.twitter.com/yBZ5izDsAJ — Osama Dmour (@OsamaDmour5) December 22, 2023

من جديد

نشامى الأردن يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في عمان تنديدًا بالعدوان على غزة pic.twitter.com/fTnraqI827 — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) December 22, 2023

وأفادت تقارير إخبارية بأن الوقفة انتظمت أمام “مسجد عباد الرحمن” بمنطقة الصويفية (غرب العاصمة) على بعد نحو 2 كيلو مترا من مقرة سفارة الولايات المتحدة.

أقيمت الفعالية بدعوة من قوى نقابية وحزبية، بالتزامن مع حلول الجمعة الحادية عشرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وهتف المشاركون: “يا غولاني (لواء مشاة إسرائيلي) وينك وينك.. القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) كاسر عينك.. المقاوم كاسر عينك”.

“كل الأردن مع حما. س” هتافات المتظاهرين قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان. pic.twitter.com/koisHFJ4Yc — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) December 22, 2023

إضافة إلى شعارات: “يا غولاني يا جبان.. هذا الصوت من عمان.. يلعن الأمريكان”، وغيرها من الهتافات الأخرى.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات مختلفة منها “نريد جسراً برياً لغزة”، و”أمريكا رأس العدوان” و”المقاومة خيارنا” و”الحصار جريمة أمريكية بأيدي عربية”.

فيديو متداول يرصد تجمع آلاف الأردنيين أمام السفارة الأمريكية في عمان، ويوجهون لها تحية على طريقتهم الخاصة برفع الأحذية احتجاجا على دعم أمريكا للاحتلال. pic.twitter.com/cEYxj4C73e — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) December 22, 2023

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة “20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.