برفع صورة السنوار.. جمهور “الرجاء” المغربي يتضامن مع غزة- (فيديو)

الرباط: تضامن جمهور فريق “الرجاء” البيضاوي المغربي مع غزة، برفع صورة رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، الذي أعلنت الحركة استشهاده في هجوم إسرائيلي بالقطاع الفلسطيني.

وخلال مباراته بالدوري المحلي لكرة القدم، مساء الجمعة، رفع جمهور “الرجاء” على المدرجات صورة كبيرة للسنوار، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جماهير فريق الرجاء المغربي ترفع صورة الشهيد يحيي السنوار pic.twitter.com/oc1RZs9jmM — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 19, 2024

ومساء الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قتل السنوار، قائلا إن “الحرب لم تنته بعد”، وأقر الجيش الإسرائيلي في بيان، بأن مقتل السنوار في قطاع غزة “كان بمحض الصدفة”.

والجمعة، نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، السنوار قائلا إنه “استشهد مشتبكا ومواجها للجيش الإسرائيلي حتى آخر لحظة من لحظات حياته”.

وتغلب الشباب الرياضي السالمي بهدفين مقابل هدف أمام الرجاء الرياضي، بملعب برشيد، لحساب الجولة السادسة من البطولة الاحترافية بالمغرب.

وردد جمهور الرجاء خلال المباراة، هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

يشار إلى أن جمهور الرجاء البيضاوي أصدر أغنية “رجاوي فلسطيني” عام 2019، وتساند الشعب الفلسطيني وتطالب بالحرية للقدس وسائر المدن الفلسطينية، وعرفت تداولا كبيرا بالتزامن مع القصف الإسرائيلي على غزة.

ويردد جمهور الرجاء هذه الأغنية خلال مباريات فريقه.

(الأناضول)