رياضة | كرة قدم عربية

برفع صورة السنوار.. جمهور “الرجاء” المغربي يتضامن مع غزة- (فيديو)

19 - أكتوبر - 2024

جماهير الرجاء ترفع صورة السنوار في المدرجات. المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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الرباط: تضامن جمهور فريق “الرجاء” البيضاوي المغربي مع غزة، برفع صورة رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، الذي أعلنت الحركة استشهاده في هجوم إسرائيلي بالقطاع الفلسطيني.

وخلال مباراته بالدوري المحلي لكرة القدم، مساء الجمعة، رفع جمهور “الرجاء” على المدرجات صورة كبيرة للسنوار، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومساء الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قتل السنوار، قائلا إن “الحرب لم تنته بعد”، وأقر الجيش الإسرائيلي في بيان، بأن مقتل السنوار في قطاع غزة “كان بمحض الصدفة”.
والجمعة، نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، السنوار قائلا إنه “استشهد مشتبكا ومواجها للجيش الإسرائيلي حتى آخر لحظة من لحظات حياته”.
وتغلب الشباب الرياضي السالمي بهدفين مقابل هدف أمام الرجاء الرياضي، بملعب برشيد، لحساب الجولة السادسة من البطولة الاحترافية بالمغرب.
وردد جمهور الرجاء خلال المباراة، هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.
يشار إلى أن جمهور الرجاء البيضاوي أصدر أغنية “رجاوي فلسطيني” عام 2019، وتساند الشعب الفلسطيني وتطالب بالحرية للقدس وسائر المدن الفلسطينية، وعرفت تداولا كبيرا بالتزامن مع القصف الإسرائيلي على غزة.
ويردد جمهور الرجاء هذه الأغنية خلال مباريات فريقه.

(الأناضول)

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  1. يقول إبراهيم المغربي:
    أكتوبر 19, 2024 الساعة 8:18 م

    أرادوا اذلاله…فصنعوا منه أسطورة….رحم الله المجاهد ابو ابراهيم…

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  2. يقول Teppoun la rondelle:
    أكتوبر 19, 2024 الساعة 10:05 م

    نحن لا زلنا ننتظر من مصر فتح الحدود لندخل غزة ونبني 3 مستشفيات ميدانية

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    1. يقول كريم المغربي:
      أكتوبر 20, 2024 الساعة 10:29 ص

      وأيضا، لازلنا ننتظر أن يسمحوا لنا بالتظاهر دعما لفلسطين كما باقي الشعوب

  3. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizer:
    أكتوبر 20, 2024 الساعة 11:37 ص

    أبو إبراهيم السنوار شهيد الإنسانية
    أسقط مبادئه وقيمه وشرفه علي ىالعالم أجمع …
    وأثبت كرامه العيش العفيف الشريف أفضل من العرش الذليل…
    سيكتب منهجه في العالم أجمع. لكل شرفاء العالم…
    رجعيبن بقوه السلاح كما رجع الصباح من بعد ليله مظلمه…

    رد

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