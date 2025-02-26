سياسة | دولي | الولايات المتحدة

برفقة نتنياهو ويستجمان على شواطئها.. ترامب ينشر مقطع فيديو لرؤيته بشأن إعمار غزة- (شاهد)

26 - فبراير - 2025

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أنقرة: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطعا معدا بالذكاء الاصطناعي وهو يقضي عطلته برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة بعد تحويله إلى منتجع سياحي.
وتبدأ المشاهد في المقطع المنشور على منصة “تروث سوشال”، بإظهار أطفال يفرون من مسلحين وسط أكوام الحطام، ثم تظهر على الشاشة عبارة “ما التالي؟” بألوان العلم الأمريكي.
تليها مشاهد تظهر غزة وكأنها قد تحولت إلى مدينة سياحية، حيث تظهر شوارع مليئة بسيارات فاخرة وناطحات سحاب.

كما تظهر في المقطع المصور لافتات عديدة كتبت عليها عبارة “ترامب غزة”.
وفي أحد المشاهد يظهر ترامب وهو يراقص عددا من الفتيات.
كما يظهر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وهو يستمتع بتناول أطعمة تقليدية ويلقي أموالا في الهواء.
وانتقد العديد من مستخدمي منصة إنستغرام منشور ترامب، بمن فيهم أنصار الرئيس الأمريكي.
وقال أحد المستخدمين: “ترامب، أنا صوتّ لك من أجل اقتصاد وقوانين أفضل. ركز على مستقبل شعبنا، ولا تخلق عقبات للدول الأخرى”.
فيما قال مستخدم آخر: “ما هذا الهراء الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي؟ لا أريد أن تُنفق ضرائبي من أجل تدمير دولة أخرى”.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
في المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.
وتحدث ترامب قبل أيام، أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها كتوصية، دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.

(الأناضول)

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  1. يقول رضا تونس:
    فبراير 26, 2025 الساعة 8:36 ص

    ترامب رجل صفقات أحمق و لن تنجح أي من أفكاره الغبية ففلسطين ليست للبيع في سوق النخاسة الإمبريالي فهي جزؤ من الأمة العربية التي قسمها الاستعمار البريطاني والفرنسي باتفاق سايكس _بيكو المشؤوم
    لن يستكين الشعب العربي للصهاينة فالصراع وجودي و لا يقبل الإثنين

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  2. يقول DINA:
    فبراير 26, 2025 الساعة 9:25 ص

    هل هذا هو رئيس أعظم دولة في العالم؟؟

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  3. يقول محمد رائد الدوحة:
    فبراير 26, 2025 الساعة 9:33 ص

    يا للعار أمة قادت الأمم أصبحت اليوم يستهزئ بشعوبها وتستباح كرامتها تنهب ثرواتها ويدس عليها بكل الطرق الخبيثة من قبل الصهاينة ولصوص أثرياء

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  4. يقول حمو:
    فبراير 26, 2025 الساعة 9:43 ص

    نهايته قريبة .تذكروا هذا اليوم

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  5. يقول كلام رصاص:
    فبراير 26, 2025 الساعة 9:59 ص

    ما المانع أن تعيدوا بناء غزة كمدينة احلام لاهلها للتعويض عن دماركم وعدوانكم مثل مشروع مارشال الأميركي لإعادة إعمار اوربا بعد الحرب العالمية الثانية.

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  6. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 26, 2025 الساعة 10:51 ص

    ههه أضغاث أحلام عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهو لمخططات عصابة الحلف الصهيو أمريكي بالمرصاد والأصفاد وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا 😅🔥🐒🔥🐂🐕🌪️

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  7. يقول كنعاني:
    فبراير 26, 2025 الساعة 11:10 ص

    احلام في الهواء .غزة لأهلها .
    لم يذكر من دمر غزة وجعلها مكان غير قابل للحياة .
    ولآن يريد أن يتملك غزة ويطرد أهلها ويجعلها منتجع .
    خاب مسعاك وستهزمك غزة كما هزمت من قبلك .
    🇵🇸. 🇵🇸. 🇵🇸 ✌️✌️✌️

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