برفقة نتنياهو ويستجمان على شواطئها.. ترامب ينشر مقطع فيديو لرؤيته بشأن إعمار غزة- (شاهد)

أنقرة: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطعا معدا بالذكاء الاصطناعي وهو يقضي عطلته برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة بعد تحويله إلى منتجع سياحي.

وتبدأ المشاهد في المقطع المنشور على منصة “تروث سوشال”، بإظهار أطفال يفرون من مسلحين وسط أكوام الحطام، ثم تظهر على الشاشة عبارة “ما التالي؟” بألوان العلم الأمريكي.

تليها مشاهد تظهر غزة وكأنها قد تحولت إلى مدينة سياحية، حيث تظهر شوارع مليئة بسيارات فاخرة وناطحات سحاب.

دونالد ترامب فقد عقله حرفيا نشر الفيديو ده على حسابه على منصته الخاصة Truth Social بعنوان غزة 2025 الفيديو فيه كم اشارات حقيرة جدا زي الفلوس اللي بتنزل من السماء على الاطفال ، ايلون ماسك وهو بيرقص وبياكل على شواطئ غزة ترامب ونتنياهو نايمين قدام حمام السباحة في فندق اسمه… pic.twitter.com/6TzOoUFNjs — Osama Gaweesh (@osgaweesh) February 26, 2025

كما تظهر في المقطع المصور لافتات عديدة كتبت عليها عبارة “ترامب غزة”.

وفي أحد المشاهد يظهر ترامب وهو يراقص عددا من الفتيات.

كما يظهر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وهو يستمتع بتناول أطعمة تقليدية ويلقي أموالا في الهواء.

وانتقد العديد من مستخدمي منصة إنستغرام منشور ترامب، بمن فيهم أنصار الرئيس الأمريكي.

وقال أحد المستخدمين: “ترامب، أنا صوتّ لك من أجل اقتصاد وقوانين أفضل. ركز على مستقبل شعبنا، ولا تخلق عقبات للدول الأخرى”.

فيما قال مستخدم آخر: “ما هذا الهراء الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي؟ لا أريد أن تُنفق ضرائبي من أجل تدمير دولة أخرى”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

في المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وتحدث ترامب قبل أيام، أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها كتوصية، دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.

(الأناضول)