بركان “ميرابي” يواصل إطلاق الحمم في جاوة الإندونيسية- (صور)

إندونيسيا: يواصل بركان “ميرابي” بجزيرة جاوة الإندونيسية إطلاق سحب غازية ساخنة وحممًا بركانية نتيجة للنشاط البركاني المستمر فيه منذ أواخر العام الماضي بشكل متقطع.

ويعتبر “ميرابي” البركان الأكثر نشاطًا في إندونيسيا، ويقع على ارتفاع 2968 متر فوق سطح البحر.

ويمكن رصد السحب الغازية والحمم المنطلقة من البركان من قرية “تورغو” بمدينة “يوغياكارتا”.

وتحت تأثير الأمطار الموسمية، تحركت صخور وأتربة متراكمة نتيجة ثوران بركان ميرابي في أوقات سابقة، ما تسبب بفقدان العديد من الأرواح.

وثار بركان ميرابي، الواقع غرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا، في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

كما ثار مرات عديدة بعد الثوران المذكور، وحظرت السلطات اقتراب سكان المنطقة أو ممارسة الأنشطة على مسافة 4.5 كم من مركز الثوران.

وشهد بركان “ميرابي” عام 2010 انفجارا ضخما أودى بحياة 347 شخصا.

وتقع إندونيسيا في منطقة الزلازل والبراكين التي تعرف بـ “حزام النار” حول المحيط الهادي، ويوجد فيها نحو 130 بركانا نشطا.

(الأناضول)