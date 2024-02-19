بركة لـ«القدس العربي»: تصعيد خطير… والقرار لن يمر!

الناصرة ـ «القدس العربي»: قال محمد بركة، رئيس «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» داخل أراضي 48 لـ»القدس العربي» إن قرار الحكومة الإسرائيلية تقييد حرية المصلين في الأقصى في شهر رمضان المبارك، لن يمرّ أبدًا، لا هنا ولا في العالم، وإن محاولات تفريغ الأقصى ستفشل ومعها ستفشل مخططات هؤلاء».

ودعا «المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية الى العمل من أجل وقف هذا التصعيد الخطير الى جانب حرب الابادة في غزة».

واتفق النائب وليد الهواشلة النائب في الكنسيت الإسرائيلي عن «القائمة العربية الموحدة» مع بركة في موقفه، وقال لـ»القدس العربي» إنّ «(وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير يريد إشعال المنطقة، وعلى العقلاء التحرّك قبل فوات الأوان».

وأضاف: «مرة أخرى يخضع نتنياهو للمتطرف بن غفير ويوافق على تقييد دخول المسلمين الى المسجد الأقصى المبارك، هذا قرار خطير يمسّ أمان الداخل، بل والمنطقة برمّتها، وحكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية».

فلسطينيو 48 ينددون بتقييد الصلاة في الأقصى

وتابع في تصريحاته لـ»القدس العربي» قائلاً: «كلّ دولة تحترم نفسها تضمن حريّة العبادة، لكن في ظلّ حكومة العنصريّة والتحريض تقيّد هذه الحرية، ويمنع المسلمون من الدخول الى المسجد الأقصى مسرى رسول الله في شهر رمضان المبارك».

ودعا الذي يمثل أبناء النقب، «كلّ عقلاني في المجتمع اليهودي للتحرك لإلغاء هذا القرار الخطير والعنصري والذي قد تكون تداعياته صعبة وخطيرة على المنطقة كلّها».

وكانت «لجنة المتابعة للجماهير العربية والفعاليات السياسية» داخل أراضي 48، ندّدت بفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، الى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت في بيان أمس، «إن شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين».

وشددت على أن «هذه الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، حسب ما ينشر في وسائل الإعلام، هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من اجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، حسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين».

كذلك أصدرت كتلة «العربية للتغيير» برئاسة النائب أحمد الطيبي، بياناً وصفت فيه قرار منع المصلين بأنه «عنصري من مدرسة كاهانا يتخذه رئيس حكومة متطرف».

وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أصبح مكبّلا وخاضعا لإملاءات المجرم المدان بن غفير بعد إخفاقاتهم في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023».

ودعت الرئيس الأمريكي جو بايدن الى «إدراج بن غفير نفسه على لائحة العقوبات إذا أراد أن يتخذ قرارات جادة ونافعة».

وحذر «التجمع الوطني الديمقراطي» برئاسة سامي أبو شحادة من «محاولات مجرمي الحرب فرض تقييدات على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بنية إفراغه والاستفراد به لتدنيسه واقتحامه من قبل قطعان المستوطنين بقيادة الفاشي بن غفير، ومحاولات انتهاك حق المسلمين في الصلاة والعبادة وتغيير الوضع السياسي والديني والجغرافي في الحرم القدسي الشريف».

وأكد التجمّع أنّ «الأقصى حق خالص للمسلمين ولا سلطة للاحتلال بأن يقوم بأي خطوات، وهو بذلك يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وكافة مواثيق حقوق الإنسان».