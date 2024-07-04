برلمانية أسترالية تستقيل من حزبها بعد تعليق عضويتها لدعمها فلسطين

سيدني: أعلنت عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال الأسترالي الحاكم، فاطمة بايمان، استقالتها من الحزب بعد تعليق عضويتها إلى أجل غير مسمى في كتلة الحزب النيابية، إثر دعمها مقترح حزب الخضر الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في بيان أدلت به بايمان النائبة عن ولاية أستراليا الغربية، الخميس، بشأن حزبها، وفقا لقناة “أي بي سي نيوز”.

وأفادت بايمان باستقالتها من حزب العمل، ومواصلتها مهامها بشكل مستقل.

وأكدت أنها لا تزال تؤمن بمبادئ حزب العمال، “لكني لا أرى حلا وسطا يمكِّنني من البقاء في الحزب”.

وقالت: “أتعرض لضغوط للامتثال لقرارات الحزب، وضميري لا يترك لي خيارا آخر”.

وأشارت إلى أنه في اليوم الذي أيدت فيه مقترح حزب الخضر المقدم إلى مجلس الشيوخ للاعتراف بدولة فلسطين، “لم يرغب أعضاء حزب العمال في الجلوس بجانبها”.

وتولت بايمان منصبها عام 2022 لتصبح أول محجبة في مجلس الشيوخ في أستراليا.

وكانت الوحيدة بين أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب العمال، التي أيدت مقترح حزب الخضر.

وأعلن حزب العمال الأسترالي في 30 يونيو/ حزيران الماضي تعليق حق بايمان في حضور اجتماعات الكتلة النيابية إلى أجل غير مسمى من قبل رئيس الوزراء الأسترالي وزعيم حزب العمال أنتوني ألبانيز.

ورفض البرلمان الأسترالي المقترح الذي قدمه حزب الخضر في أستراليا للاعتراف بدولة فلسطين في 25 يونيو.

ومؤخرا أعلنت كل من أرمينيا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والمستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتصاعد التضييق الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

(الأناضول)