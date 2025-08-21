برلمانية أمريكية: إسرائيل تسيطر على جميع أعضاء الكونغرس تقريبا

واشنطن: قالت مارغوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، إن لإسرائيل “نفوذا وسيطرة هائلين” على جميع أعضاء الكونغرس تقريبا.

وأضافت غرين في تصريح صحافي، الأربعاء، أن إسرائيل “أرست آلية سيطرة على جميع أعضاء الكونغرس الأمريكي تقريبا”، مشيرة إلى وجود لوبي مؤيد لإسرائيل يعمل على إجبار هؤلاء الأعضاء على زيارة تل أبيب.

وأكدت أنه لا توجد أي دولة في العالم لديها نفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية مثل إسرائيل.

وتابعت: “إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بنفوذ وسيطرة هائلة على جميع زملائي تقريبا”.

يذكر أن غرين هي أول عضو جمهوري في الكونغرس يصف أفعال إسرائيل في غزة بـ”الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)