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برلمانية أمريكية تدعو لتحقيق مستقل في مقتل عائشة نور على يد إسرائيل

9 - أكتوبر - 2024

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واشنطن: طالبت النائبة الديمقراطية الأمريكية براميلا جايبال إدارة الرئيس جو بايدن بإجراء تحقيق مستقل بشأن مقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي برصاص جنود إسرائيليين خلال مشاركتها في مظاهرة سلمية بالضفة الغربية المحتلة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

جاء ذلك في بيان نشرته، الأربعاء، انتقدت فيه عدم اتخاذ الإدارة الأمريكية أي خطوات حيال مقتل أزغي إيغي.

وقالت جايبال: “مر أكثر من شهر على مقتل عائشة نور إزغي إيغي في الضفة الغربية، ولم تتخذ الحكومة الأمريكية أي خطوات لإجراء تحقيق مستقل، كما أننا لم نتمكن من الحصول على أي معلومات حول التغييرات التي طرأت على ممارسات وحدات الجيش الإسرائيلي التي تستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين”.

وأكدت ضرورة التعامل بشكل عاجل مع مقتل مواطنة أمريكية من قبل الجيش الإسرائيلي، معربة عن “صدمتها” من عدم إبداء أي رد فعل حيال هذه المسألة.

وذكرت أن الأمريكية راشيل كوري قُتلت في الضفة الغربية عام 2003 دون أن تفتح إدارة واشنطن تحقيقًا مستقلاً رغم دعوات أكثر من 70 عضوًا في الكونغرس للقيام بذلك، مشيرة إلى أن 3 مواطنين أمريكيين قتلوا في الضفة الغربية خلال عام 2024 وحده.

وشددت جايبال على ضرورة إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأكبر لتل أبيب بالأسلحة، لبعض المساعدات العسكرية وتطالب بمحاسبة إسرائيل في حال عدم امتثالها للقانون الدولي.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي 12 سبتمبر، وصل جثمان الناشطة إلى تركيا، حيث تم دفنها في اليوم التالي عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم في ولاية أيدن غربي البلاد.

(الأناضول)

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  1. يقول مراقب محايد:
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 9:53 ص

    لو قتل الجيش الإسرائيلي النازي 200 مليون مواطن أمريكي عامدا متعمد لن تجرؤ أية إدارة أمريكية على مجرد استنكار ذلك

    رد

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