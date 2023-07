برلمانية أمريكية تطلب من بايدن إجراء “فحص تعاطي المخدرات” بعد العثور على كوكايين في البيت الأبيض – (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: دعت النائبة الجمهورية لورين بويبرت (كولورادو) الرئيس جو بايدن وموظفي البيت الأبيض لإجراء فحص للمخدرات بعد العثور على كيس من الكوكايين داخل البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتساءلت بوبيرت في تغريدة على تويتر يوم الخميس “لنتحدث بصراحة، البيت الأبيض يرفض القول ما إذا كان سيتم إلقاء القبض على الجاني؟”.

وقالت: “حسنًا، أعتقد أنه يجب علينا إجراء اختبار المخدرات للجميع، بما في ذلك جو بايدن، حتى نعرف من قام بتهريب المخدرات غير المشروعة إلى البيت الأبيض”.

So let me get this straight, the White House is refusing to say whether the cocaine culprit will be arrested?

Well, I think we should drug test EVERYONE, including Joe Biden, until we know who smuggled illegal drugs into the White House.

— Rep. Lauren Boebert (@RepBoebert) July 6, 2023