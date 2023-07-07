سياسة | دولي | الولايات المتحدة

برلمانية أمريكية تطلب من بايدن إجراء “فحص تعاطي المخدرات” بعد العثور على كوكايين في البيت الأبيض – (تغريدة)

منذ 59 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: دعت النائبة الجمهورية لورين بويبرت (كولورادو)  الرئيس جو بايدن وموظفي البيت الأبيض لإجراء فحص للمخدرات بعد العثور على كيس من الكوكايين داخل البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتساءلت بوبيرت في تغريدة على تويتر يوم الخميس “لنتحدث بصراحة، البيت الأبيض  يرفض القول ما إذا كان سيتم إلقاء القبض على الجاني؟”.

وقالت: “حسنًا، أعتقد أنه يجب علينا إجراء اختبار المخدرات للجميع، بما في ذلك جو بايدن، حتى نعرف من قام بتهريب المخدرات غير المشروعة إلى البيت الأبيض”.

وأكد جهاز الخدمة السرية أن المادة التي تم العثور عليها مساء الأحد في كيس بالجناح الغربي للبيت الأبيض كانت كوكايين.

وبحسب ما ورد، فقد تم العثور على الكوكايين بالقرب من غرفة العمليات- وهي غرفة اجتماعات ومركز إدارة معلومات استخبارية تقع في الطابق السفلي للجناح الغربي.

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