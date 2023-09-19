برلمانية أمريكية مسنّة تقول إنها سترتدي “البكيني” غداً في قاعة مجلس الشيوخ

واشنطن- “القدس العربي”: سخرت السيناتورة سوزان كولينز (جمهورية من ولاية مين) من قواعد اللباس الجديدة في مجلس الشيوخ مازحة بأنها تخطط لارتداء ملابس السباحة (البكيني) في قاعة مجلس الشيوخ.

وقالت كولينز (70 عاماً) للصحافيين: “أخطط لارتداء البكيني غداً في قاعة مجلس الشيوخ”.

وقد أعلن زعيم الأغلبية تشاك شومر تخفيف قواعد اللباس في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلًا إن أعضاء مجلس الشيوخ يمكنهم الآن ارتداء ما يريدون في المجلس بينما يحتاج الموظفون والزوار إلى الالتزام بسياسة ملابس العمل.

وأضاف شومر “أعضاء مجلس الشيوخ لديهم القدرة على اختيار ما يرتدونه في قاعة مجلس الشيوخ” وقال :”سأستمر في ارتداء البدلة”.

وانضمت كولينز إلى العديد من البرلمانيين المحافظين الذين انتقدوا قواعد اللباس الجديدة في مجلس الشيوخ لكونها متساهلة للغاية ولخفض المعايير.

واستهدف العديد من المحافظين السيناتور جون فيترمان (ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا) بشأن قواعد اللباس، متهمين شومر بإرضاء النائب الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، الذي يمكن رؤيته كثيرًا وهو يرتدي سترة بقلنسوة وسراويل رياضية قصيرة.

وقالت كولينز في تعليقات نقلتها شبكة إن بي سي : “أعتقد أن هناك كرامة معينة يجب أن نحافظ عليها في مجلس الشيوخ، والتخلص من قواعد اللباس، بالنسبة لي، يحط من شأن المؤسسة”.

وقد ردد الجمهوريون الآخرون تصريحات كولينز، بما في ذلك مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي قال إن مجلس الشيوخ “يتجاهل ” قواعد اللباس الخاصة بفيترمان.