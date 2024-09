برلمانية بريطانية: بينما نحتفل برمضان.. يترقب الفلسطينيون هجوما وشيكا على رفح

تونس- “القدس العربي”:

حذرت أبسانا بيغوم، البرلمانية عن حزب العمال البريطاني، من مصير مجهول ينتظر سكان مدينة رفح في قطاع غزة، مع احتمال تعرضهم لهجوم إسرائيلي خلال شهر رمضان.

ودوّنت البرلمانية المعروفة بمواقفها المؤيدة لفلسطين على موقع إكس: “نحن ندخل شهر رمضان، ويلوح في الأفق هجوم بري وشيك في رفح، حيث يعيش هناك 1.5 مليون فلسطيني، من بينهم 600 ألف طفل”.

We enter Ramadan, with the prospect of a full ground assault in Rafah looming over us.

1.5 million Palestinians are taking shelter over there, including 600,000 children.

All around the world, we bear witness to injustice. We feel heavy, but we strive in hope.

Ramadan Mubarak.

— Apsana Begum MP (@ApsanaBegumMP) March 10, 2024