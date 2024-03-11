سياسة | دولي | أوروبا

برلمانية بريطانية: بينما نحتفل برمضان.. يترقب الفلسطينيون هجوما وشيكا على رفح

11 - مارس - 2024

حسن سلمان
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تونس- “القدس العربي”:

حذرت أبسانا بيغوم، البرلمانية عن حزب العمال البريطاني، من مصير مجهول ينتظر سكان مدينة رفح في قطاع غزة، مع احتمال تعرضهم لهجوم إسرائيلي خلال شهر رمضان.

ودوّنت البرلمانية المعروفة بمواقفها المؤيدة لفلسطين على موقع إكس: “نحن ندخل شهر رمضان، ويلوح في الأفق هجوم بري وشيك في رفح، حيث يعيش هناك 1.5 مليون فلسطيني، من بينهم 600 ألف طفل”.

وقالت بيغوم في فيديو نشرته الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: “فيما كانت النساء يحتفلن بعيدهن في العالم، كانت نساء غزة يتعرضن للقتل، فهناك 9000 على الأقل تم قتلهن”، متسائلة عن عدد النساء الفلسطينيات اللاتي قتلن بأسلحة بريطانية يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت: “بالنسبة للنساء اللاتي نجون من الموت، فقد قضين يوم المرأة العالمي بين الخوف على حياتهن ومحاولة البقاء على قيد الحياة”، مشيرة إلى تورط كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في العنف الذي تتعرض له النساء في قطاع غزة.

كما أشارت إلى أن النساء الموجودات حاليا في رفح مجبرات على العيش في ظروف يرثى لها وغير إنسانية، مع فظاعة الهجوم البري الذي يلوح في الأفق، وهن يواجهن المجاعة “ليس بسبب عدم توفر الطعام، ولكن لأنهن يتعرض لعقاب جماعي يقضي بمنع وصول الغذاء إليهن”، متهمة الحكومة البريطانية بممارسة النفاق من خلال ادعاء الدفاع عن تحرر المرأة، والمساهمة في الوقت نفسه بقتل النساء الفلسطينيات، والتقليل من قيمة حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتواجه بيغوم، وهي أول برلمانية ترتدي الحجاب في البرلمان البريطاني، حملة متواصلة من التيارات المتطرفة والداعمة لدولة الاحتلال، بسبب مواقفها المؤيدة لفلسطين.

ويُخشى من هجوم بري وشيك لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وخاصة بعد فشل الوساطة الدولية في التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان، مع تأكيد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مناسبات عدة نيته اقتحام المدينة بذريعة ملاحقة عناصر حركة حماس.

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