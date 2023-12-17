برلمانية بريطانية تقدم شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية- (فيديو)

بريطانيا: تقدمت النائبة المستقلة بالبرلمان البريطاني كلوديا ويب، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبة بمقاضاة مرتكبيها.

وتطرقت ويب في كلمة لها السبت في جلسة بالبرلمان إلى حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أنها لن تكون طرفا في جرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب يوميا في فلسطين.

وأوضحت أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في استشهاد أكثر من 20 ألف مدني، من بينهم ما لا يقل عن 10 آلاف طفل، وإعاقة عدد لا يحصى.

وأكدت أن العقاب الجماعي، والتهجير القسري للسكان، والقصف العشوائي واستخدام الفوسفور الأبيض ضد المدنيين تمثل “جرائم حرب”.

وشددت ويب على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في فلسطين، داعية النواب في البرلمان البريطاني إلى الحذو حذوها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)