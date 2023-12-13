برلمانية تصرخ في وجه نائبة الرئيس الأمريكي..” هل تعلمين أن الطفل يسوع تحت الأنقاض في بيت لحم؟”- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: قاطعت برلمانية أمريكية خطاباً لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وهي تصرخ للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت هاريس، المعروفة بدعمها للاحتلال الإسرائيلي، في منتصف الحديث في حفل عيد الميلاد ليلة الإثنين عندما رفعت نائبة ولاية ديلاوير، مدينة ويلسون-أنطون، لافتة كُتب عليها “وقف إطلاق النار” وبدأت بالصراخ على نائبة الرئيس.

وقالت مدينة ويلسون- أنطون: “سيدتي نائبة الرئيس، أنا ممثلة من ولاية ديلاوير. هل تعلمين أنهم في بيت لحم لا يحتفلون بعيد الميلاد؟ هل تعلمين أن الطفل يسوع في بيت لحم تحت الأنقاض؟ لماذا لا تشاركين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار؟”.

وقاطعتها هاريس قائلا: “أنا أقدر رغبتك في أن يتم الاستماع إليك، ولكنني أتحدث الآن.”

وفي مقطع فيديو أثناء إخراجها من الحدث، صرخت ويلسون-أنطون “يجب وقف إطلاق النار الآن”.

A Democrat state representative from Delaware interrupted Kamala Harris's holiday party tonight screaming about a ceasefire. Kamala responds with, "Right now, I am speaking." pic.twitter.com/O8uockwr0A — RNC Research (@RNCResearch) December 12, 2023

وقد أعرب العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي وإدارة بايدن عن اختلافهم مع الرئيس وسط تقارير عن إرسال متدربين في البيت الأبيض رسالة إليه يحثون فيها على وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

ووصفت البرلمانية الديمقراطية ألكساندريا أوكازيو- كورتيز ( ولاية نيويورك) استخدام إدارة بايدن حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بأنه “مخز”.

وكتبت البرلمانية التقدمية على موقع إكس “لم تعد إدارة بايدن قادرة على التوفيق بين مخاوفها المعلنة بشأن الفلسطينيين وحقوق الإنسان بينما تستخدم بمفردها حق النقض ضد دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتتجنب الكونغرس الأمريكي بأكمله لدعم القصف العشوائي على غزة دون قيد أو شرط”.

ودعا العديد من التقدميين، ومن بينهم إلهان عمر( ديمقراطية من ولاية مينيسوتا)، وأيانا بريسلي، (ديمقراطية من ولاية ماساشوستس)، ورشيدة طليب، (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) إلى مطالبات مماثلة لوقف إطلاق النار في غزة.