برلمانية تصرخ في وجه نائبة الرئيس الأمريكي..” هل تعلمين أن الطفل يسوع تحت الأنقاض في بيت لحم؟”- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: قاطعت برلمانية أمريكية خطاباً لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وهي تصرخ للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت هاريس، المعروفة بدعمها للاحتلال الإسرائيلي، في منتصف الحديث في حفل عيد الميلاد ليلة الإثنين عندما رفعت نائبة ولاية ديلاوير، مدينة ويلسون-أنطون، لافتة كُتب عليها “وقف إطلاق النار” وبدأت بالصراخ على نائبة الرئيس.

وقالت مدينة ويلسون- أنطون: “سيدتي نائبة الرئيس، أنا ممثلة من ولاية ديلاوير. هل تعلمين أنهم في بيت لحم لا يحتفلون بعيد الميلاد؟ هل تعلمين أن الطفل يسوع في بيت لحم تحت الأنقاض؟ لماذا لا تشاركين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار؟”.

وقاطعتها هاريس قائلا: “أنا أقدر رغبتك في أن يتم الاستماع إليك، ولكنني أتحدث الآن.”

وفي مقطع فيديو أثناء إخراجها من الحدث، صرخت ويلسون-أنطون “يجب وقف إطلاق النار الآن”.

A Democrat state representative from Delaware interrupted Kamala Harris's holiday party tonight screaming about a ceasefire. Kamala responds with, "Right now, I am speaking." pic.twitter.com/O8uockwr0A

