برلمانية تونسية تثير جدلا بزيارتها لمخيم مهاجرين أفارقة- (صور وفيديو)

تونس- “القدس العربي”:

أثارت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي جدلا كبيرا بعد زيارتها لمخيم يضم مهاجرين أفارقة غير نظاميين، حيث تراوحت التعليقات بين الدعوة للإسراع بإعادتهم لدولهم، واتهام الحكومة بعدم تأمين الخدمات الأساسية لهم إلى حين إيجاد حل لمشكلتهم.

ونشرت المسدي صورا وفيديوهات توثق زيارتها لمخيم “هنشير بن فرحات” في مدينة العامرة التابعة لولاية صفاقس (جنوب شرق)، وعلقت بالقول “ستجدون في مخيم لأفارقة جنوب الصحراء مستشفى وقاعات سينما وغيرها”.





وعلقت إحدى الناشطات بالقول: “بعد زيارة السيدة النائبة فاطمة المسدي إلى معقل الأفارقة في غابة العامرة، تأكد وبما لا يدعو إلى الشك أن الأفارقة جنوب الصحراء هم مشروع استيطان لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد التونسية وهذا المخطط تدفع به أوروبا للتخلص من المهاجرين الأفارقة”.

وأضافت: “أصبح من الضروري الآن ترحيل هؤلاء الوافدين إلى بلدانهم. المسألة مسألة أمن قومي، والسكوت عن هذا الموضوع سيؤدي إلى كوارث في المستقبل. الترحيل مطلب شعبي”.

ودون أحد النشطاء “النائبة فاطمة المسدي تنقل لكم صور صادمة للحياة اليومية للأفارقة في هنشير بن فرحات بالعامرة، ستجدون في مخيم لأفارقة جنوب الصحراء دولة داخلة دولة بها مستشفى وقاعات سينما وغيرها، وهو ما عجزت عنه دولتنا، فالمشكلة مشتركه بين إدارات متخاذلة ولا تقوم بواجباتها وشعب همه الوحيد الحصول على لقمة العيش”.

وكتب رمضان بن عمر المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية “عندما تعمل الدولة على عزل مجموعات معينة وتقيّد حركتها وتحرمها من العمل والسكن والتنقل وتحرمها من مواردها الذاتية، فإنها بذلك تدفعها لإيجاد آليات وطرق بديلة للنجاة وللعيش عبر التنظيم الذاتي”.

وأضاف “تعتبر الدولة هؤلاء فائضين عن حاجتها أو قدراتها، وتختار الانفصال عنهم، ويصبح وجودها ظرفيا فقط لإبراز أنها القوة المهيمنة. يتم تبرير هذا الفصل بالقوانين والتهديد الأمني أو الديمغرافي أو الصحي، وتتحول البدائل التي ابتدعتها هذه المجموعات التي تم عزلها إلى شكل من أشكال المقاومة للموت ومسارات للنجاة من قمع منظم يطالها وسياسات فصل تدفعها للموت (الفعلي أو الرمزي)”.

وتوجه أحد النشطاء برسالة إلى المسدي قال فيها: “من المؤكد أن أعداد المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء تقدر بالآلاف، ومن المؤكد أنك تعلمين أن الدولة التونسية تعاملت بقوة معهم وعملت على عزلهم كمجموعة عرقية، وهنام الكثير من التقارير التي تشير إلى انتهاك حرمتهم الجسدية، وشن حملات أمنية واسعة ضدهم، مع الترويج للحط من قيمتهم بكيفية عنصرية (…) في ظل تغييب تام للمنظمات المعنية بملفات الهجرة والعمل الإنساني، باستثناء مكتب يتيم تابعة للأمم المتحدة يحتضن البعض من مختاري العودة لبلدانهم”.

وكانت المسدي دعت قبل أيام الرئيس قيس سعيد إلى زيارة مخيمات المهاجرين الأفارقة في ولاية صفاقس، محذرا من أنهم باتوا يشكلون “دولة داخل الدولة”.