برلمانية تونسية تثير جدلا بقانون لـ”تنظيم” الملاهي الليلية

تونس – “القدس العربي”: أثارت البرلمانية التونسية فاطمة المسدّي جدلا بعدما كشفت عن مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الملاهي الليلية.

ودونت المسدي على صفحتها في موقع فيسبوك “أنا في عطلة (برلمانية)، ولكن بدأت التفكير في تغيير قانون الملاهي الليلية”.

وأوضحت في تدوينة أخرى: “البيع المشروط في الملاهي والفضاءات الليلية أصبح شكلًا من أشكال الاستغلال المقنّع للزبون، خاصة الشباب والسياح، وعلينا إيقاف هذه الممارسات التي تخرق القانون وتضرب سمعة تونس كمكان مفتوح ومنظم. سأقترح تعديلًا قانونيًا يُنهي هذه الفوضى ويكرّس الشفافية والعدالة في المعاملات”.

وأثارت تدوينة المسدي جدلا، حيث انتقد البعض تركيز المسدي على الطبقة الغنية وتجاهلها -كنائبة شعب- لقضايا أخرى أهم على غرار الأوضاع المتردية داخل المستشفيات العامة وقيام المستشفيات الخاصة باستغلال المرضى، فضلا عن غلاء المعيشة وتدهور الوضع الأمني في بعض المناطق، حيث تكثر جرائم السرق والاعتداءات.

وسبق أن تعرضت المسدي لانتقادات بعد دعت السلطات التونسية لإيجاد “حل جذري” لتزايد نسبة الولادات في صفوف المهاجرين غير النظاميين، معتبرة أنها تشكل خطرا على البلاد.