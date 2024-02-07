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برلمانية تونسية تطالب بحل المنتخب الوطني بعد إخفاقه في أمم أفريقيا

منذ 58 دقيقة

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تونس: دعت برلمانية تونسية اليوم الأربعاء، إلى حل المنتخب الأول لكرة القدم بعد خيبة خروجه من الدور الأول لكأس افريقيا التي تحتضنها كوت ديفوار.

وقالت البرلمانية زينة جاب الله في جلسة عامة للاستماع لوزير الرياضة كمال دقيش، إن “خيبة الأمل الكبرى للمنتخب لا يجب أن تمر مرور الكرام”.

وخرجت تونس من الدور الأول بعد خسارة تاريخية ضد ناميبيا بهدف نظيف، وتعادلين ضد مالي وجنوب أفريقيا لتحتل المركز الأخير في المجموعة الخامسة بنقطتين.

وأحدث الخروج صدمة في الشارع التونسي، في وقت تواجه تونس مشاكل ترتبط بالبنية التحتية للملاعب، كما يقبع رئيس اتحاد الكرة وديع الجريء منذ أشهر في السجن للتحقيق في شبهات فساد تلاحقه.

وقالت جاب الله في كلمتها أمام البرلمان: “يجب حل هذا المنتخب ولا نريده أن يشرفنا في المرات القادمة لا في محافل إقليمية ولا أفريقية أو عالمية”.

وأضافت: “يجب تكوين منتخب جديد يدافع عن العلم التونسي”.

وكان اتحاد الكرة أعلن استقالة مدرب المنتخب جلال القادري وفتح الباب لقبول ترشحات لخلافته في المنصب.

(د ب أ)

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