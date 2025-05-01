برلمانية تونسية تطالب بـ”حل” حركة النهضة.. ومستشار الغنوشي: خطوة ستعجّل بعودة المسار الديموقراطي

تونس- “القدس العربي”: تقدمت برلمانية تونسية بطلب لحل حركة النهضة وحزب التحرير، معتبرة أنهما يهددان “الأمن القومي” للبلاد، في وقت اعتبر فيه مستشار رئيس الحركة أن هذه الخطوة “ستزيد حالة الإحباط المستشرية لدى الرأي العام تجاه النزوع الاستبدادي للسلطة، وبالتالي ستعجّل بعودة المسار الديمقراطي”.

وبررت فاطمة المسدي طلبها بـ”تورّط حركة النهضة في المساس بالأمن القومي، ووجود ملفات منشورة أمام القضاء تتعلق بشبهات التورّط في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والارتباط بتنظيمات إرهابية دولية، واستغلالها الغطاء الحزبي لتخريب أجهزة الدولة والتغلغل داخل مفاصل الإدارة خدمة لأجندات غير وطنية، وعدم احترام قواعد الشفافية والتمويل في الحياة الحزبية”.

كما أشارت إلى “مخالفة حزب التحرير لمبادئ الدولة المدنية، ورفضه العلني لقيم الجمهورية والديمقراطية وعلوية الدستور، ودعوته إلى إقامة الخلافة وإلغاء النظام الجمهوري، وتبنيه خطابا تحريضيا يُناقض الفصل الأول من الدستور ويهدّد وحدة الدولة”.

وعلّق رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، على طلب المسدي بالقول: “رغم أن القانون لا يخول للبرلمان أو أعضائه -بصفاتهم- التقدم بطلب لحل الأحزاب، ورغم أن مهمة نواب البرلمان الأصلية تتمثل في الدفاع عن الفضاء العام وحقوق الناس، إلا أننا وفي ظل وضع تحوّلت فيه كل السلطات الى مجرد وظائف، وممثليها إلى موظفين، ليس مفاجئا أن يتقاسموا الأدوار، فيصبح نائب الشعب قاضيا يحكم على الناس، والقاضي مجرد موظف يطبّق تعليمات السلطة السياسية”.

وأضاف لـ”القدس العربي”: “حركة النهضة مشروع سياسي ومجتمعي آمن به تيار اجتماعي واسع وعريق داخل المجتمع التونسي، والتهديد بمنع نشاطها لن يزيد إلا في التفاف أنصارها حولها وتمسكهم بالقيم والمبادئ التي تدعو إليها”.

وتابع الشعيبي: “أما من حيث حشرها مع حزب التحرير لتبرير إجراء المنع، فإن حركة النهضة حزب مدني سياسي يؤمن بالدولة الديمقراطية، ومارس هذه القناعات على أرض الواقع من خلال مشاركته في إدارة البلاد خلال المرحلة السابقة. بل لم تشهد تونس في تاريخها الطويل مرحلة من الديمقراطية كالتي مرت بها خلال عشرية الانتقال الديمقراطي. وهو الأمر الذي يفنّد تبرير إقصاء النهضة بحشرها مع أطراف أخرى تبدو مضادة للأرضية الوطنية للدولة التونسية”.

وأشار إلى أن حركة النهضة “منخرطة منذ سنوات في نضال وطني يضم كل القوى الديمقراطية في البلاد دفاعا عن الحرية والعدالة وعُلوية القانون. والتلويح بإقصائها اليوم لن يزيد إلا في حالة الإحباط المستشرية داخل الرأي العام تجاه النزوع الاستبدادي للسلطة، وبالتالي سيعجّل بعودة المسار الديمقراطي”.