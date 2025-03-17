برلمانية: تونس تحولت إلى “معسكر” للهجرة غير النظامية- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:
اتهمت برلمانية تونسية أطرافا داخلية ومنظمات حقوقية بـ”التواطؤ” مع المهاجرين غير النظاميين، والذين اعتبرت أنهم يهددون الأمن القومي للبلاد.
وكتبت البرلمانية فاطمة المسدي على موقع فيسبوك “نقف اليوم أمام تحدٍّ خطير يهدد سيادتنا الوطنية وأمننا القومي. تونس أصبحت وجهة لموجات من الهجرة غير النظامية، في ظل تواطؤ بعض النخب والمنظمات التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكنها في الواقع تدافع فقط عن أجندات خارجية لا تخدم مصلحة التونسيين”.
وأضافت: “نحن نسأل هؤلاء: أين كنتم عندما كان شباب تونس يعاني البطالة والفقر؟ أين أصواتكم حين يئن المواطن تحت وطأة الأزمة الاقتصادية؟ لماذا لم نسمعكم تدافعون عن حق التونسي في الأمن والخدمات الصحية والاجتماعية، بينما ترفعون أصواتكم فقط حين يتعلق الأمر بالمهاجرين غير النظاميين؟”.
وأكدت المسدي أن تونس “دولة ذات سيادة، وليست مستعمرة تُفرض عليها قرارات من الخارج. لن نقبل بأن تصبح بلادنا معسكرًا للهجرة غير النظامية، ولا أن نُرغم على تحمل أعباء لا طاقة لنا بها. هذا ليس عدلًا، وليس من حقوق الإنسان أن يُجبر التونسي على تقاسم لقمة عيشه مع من دخل أرضه بطريقة غير شرعية. نحن مع احترام المواثيق الدولية، لكننا أولًا وأخيرًا مع حماية التونسيين وحقوقهم”.
ودعت السلطات إلى “فرض سياسات صارمة تمنع التدفق العشوائي للمهاجرين غير النظاميين. وإعادة النظر في الاتفاقيات الدولية التي لا تخدم مصلحة تونس”.
كما طالبت المسدي بـ”محاسبة كل من يثبت تواطؤه في التلاعب بأمن البلاد تحت غطاء الدفاع عن الحقوق. ودعم الأمن القومي عبر تعزيز الرقابة على الحدود والتصدي لكل محاولات فرض واقع جديد في تونس”.
وأضافت: “رسالتنا واضحة: تونس للتونسيين أولًا، وسنحمي بلادنا من كل من يحاول فرض سياسات لا تخدم شعبنا. لن نسمح بأن تتحول تونس إلى ساحة فوضى، ولن نسمح لأي جهة بمصادرة قرارنا الوطني”.
خطابات مماثلة تصدر عن اليمين القومي المتطرف في أوروبا فينهض أوروبيون ديمقراطيون, ليبراليون , يساريون يدافعون عن حقوق هؤلاء المهاجرين, مع أن المهاجر في أوروبيا حقيقة يعيش على دافعي الضرائب الأوروبيين في المساعدات الاجتماعية وغيرها. أما المهاجر الأفريقي في بلدان العرب لا يحصل على فلس واحد, فلا أرى كيف يضعف اقتصاد أو ميزانية البلد المضيف. ؟
المطربة التونسية المتوفاة ” ذكرى ” في أحد أغانيها تقول : ” يوم ليك ويوم عليك, مش كل يوم معاك …” لنعمل بها .
المهاجرين الغير نظاميين المتواجدين فى تونس بطرق غير قانونية ليس لهم شغل في أغلبهم و بالتالي يتحولونبصفة آليَّة إلى عناصر منحرفة تسرق و تقطع الطرق و تقوم بكل الأفعال الاجرامية لكي تعيش ، وهذا هبىء كبير على تونس من الناحية الأمنية حيث يجب توفير امكانيات تقنية و جهود بشرية اضافية لفرض الأمن و ايضًا عبىء من الناحية الاقتصادية حيث يستحوذ عدد كبير من المهاجرين الأفارقة على مكان المواطنين التونسيين في عدة أعمال و في عدة أشغال و بالتالي تنامي البطالة و تتفاهم ازمة التشغيل، خاصة و ان الأفارقة يقبلون العمل برواتب زهيدة لا يقبل بها التونسيين.، كل هذا اَضِفْ إليه الخطر الديمغرافي على تركيبة المجتمع التونسي العربي المسلم الذي سيكون مهدد بتواجد اعراق و ديانات اخرى تقوض السلم الاجتماعي في البلاد ، الأمر لا علاقة له بالعناية إطلاقًا نحن كلنا بشر .
حبدا لو طالبت تلك البرلمانية بإعادة الملايين من مواطنيها من دول أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج العربي حيث يعيش جزء لابأس به منهم في وضعية غير قانونية مثلهم مثل المهاجرين الأفارقة في تونس.
وجب تذكير البرلمانية التونسية ان مهاجري جنوب الصحراء لم تكن تونس غايتهم وكيف تكون كذلك باقتصادها المتهالك، لكن غايتهم كانت أوروبا ولولى خفر السواحل التونسية لما مكث مهاجر واحد بل وحتى التونسيون أنفسهم.
وجب تذكير البرلمانية أيضا ان لولى هؤلاء المهاجرين لما تسلمت الحكومة التونسية ملايين اليوروهات.
أغلبيه التونسيين المتواجدين في اوروبا هم من الجيل الثالث و الرابع الذين دعتهم الدول الأوروبية بنفسها و امضت معهم عقود عمل و منحتهم بطاقات إقامة ثم الجنسية في عدة حالات ، كان ذلك في خمسينات و ستينات و سبعينات القرن الماضي حين كانت دول أوروبا تحتاج سواعد وطاقة شابّة لبناء مدنهم و طرقهم و منازلهم و تشغيل مصانعهم.، اليوم يوجد بعض المهاجرين التونسيين الجدد
طبعا من يعيش في السويد والبلدان الإسكندنافية لا يعيش ما يعيشه البسطاء من سكان شمال افريقيا في مواجهة عربدة المعاجرين الافارقة الذين يعيثون في الارض فسادا ويمارسون ابشع الجرائم على المواطنين الاصليين. وحتى المسالمون منهم يسرقون فرص شغل المواطنين الاصليين.