برلمانية جمهورية تقدم مشروع قانون لجعل عيد ميلاد ترامب عطلة أمريكية وطنية- (تدوينات)

واشنطن- “القدس العربي”: قدّمت البرلمانية كلوديا تيني ( جمهورية من نيويورك) مشروع قانون يوم الجمعة من شأنه أن يجعل عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب، الموافق 14 يونيو/ حزيران، عطلة رسمية.

That’s why I introduced legislation to make President Trump’s birthday a federal holiday.

Just as George Washington’s birthday is codified as a federal holiday, President Trump’s birthday should also be celebrated to recognize him as the founder of America’s Golden Age.

ويقترح مشروع قانون” عطلة عيد ميلاد ترامب ويوم العلم” اللذين يتم الاحتفال بهما في 14 يونيو/ حزيران، الاعتراف بهما كعطلات عامة فيدرالية.

وكتبت تيني على منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم الإثنين: “كما تم تصنيف عيد ميلاد جورج واشنطن كعطلة فيدرالية، فيجب أيضًا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس ترامب للاعتراف به باعتباره مؤسس العصر الذهبي لأمريكا”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وُولِد جورج واشنطن في 22 فبراير/ شباط، لكن يوم الرؤساء، الذي يصادف عيد ميلاده، يتم الاحتفال به في ثالث يوم إثنين من شهر فبراير/ شباط.

وفي منشور منفصل يوم الجمعة ، تمت مشاركته بعد تقديمها لمشروع قانون عيد ميلاد ترامب، قالت تيني: “لم يكن أي رئيس حديث أكثر أهمية لبلدنا من دونالد جيه ترامب”.

No modern president has been more pivotal for our country than Donald J. Trump.

Today, I introduced legislation to designate Trump’s Birthday and Flag Day as a federal holiday, ensuring President Trump’s contributions to American greatness are forever enshrined into law. pic.twitter.com/CAlYr7Hq8l

— Rep. Claudia Tenney (@RepTenney) February 14, 2025