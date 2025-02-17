سياسة | دولي | الولايات المتحدة

برلمانية جمهورية تقدم مشروع قانون لجعل عيد ميلاد ترامب عطلة أمريكية وطنية- (تدوينات)

17 - فبراير - 2025

البرلمانية كلوديا تيني (فيسبوك)

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: قدّمت البرلمانية كلوديا تيني ( جمهورية من نيويورك) مشروع قانون يوم الجمعة من شأنه أن يجعل عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب، الموافق 14 يونيو/ حزيران، عطلة رسمية.

ويقترح مشروع قانون” عطلة عيد ميلاد ترامب ويوم العلم”  اللذين يتم الاحتفال بهما في 14 يونيو/ حزيران، الاعتراف بهما كعطلات عامة فيدرالية.

وكتبت تيني على منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم الإثنين: “كما تم تصنيف عيد ميلاد جورج واشنطن كعطلة فيدرالية، فيجب أيضًا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس ترامب للاعتراف به باعتباره مؤسس العصر الذهبي لأمريكا”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وُولِد جورج واشنطن في 22 فبراير/ شباط، لكن يوم الرؤساء، الذي يصادف عيد ميلاده، يتم الاحتفال به في ثالث يوم إثنين من شهر فبراير/ شباط.

وفي منشور منفصل يوم الجمعة ، تمت مشاركته بعد تقديمها لمشروع قانون عيد ميلاد ترامب، قالت تيني: “لم يكن أي رئيس حديث أكثر أهمية لبلدنا من دونالد جيه ترامب”.

وأضافت: “اليوم، قدمت مشروع قانون لتعيين عيد ميلاد ترامب ويوم العلم كعطلة فيدرالية، ما يضمن ترسيخ مساهمات الرئيس ترامب في العظمة الأمريكية إلى الأبد في القانون”.

ويمثل مشروع القانون هذا المحاولة الأخيرة التي يقوم بها المشرّعون الجمهوريون لإحياء ذكرى ترامب وبعض تصريحاته حول “أمريكا أولًا”.

وكان النائب الجمهوري أديسون ماكدويل قدّم الشهر الماضي مشروع قانون لإعادة تسمية مطار واشنطن دالاس الدولي باسم ترامب.

واقترح ماكدويل مشروع القانون إلى جانب النواب جاي ريشينثالر (جمهوري من بنسلفانيا)، وبريان جاك (جمهوري من جورجيا)، ورايلي مور (جمهوري من غرب فرجينيا)، وبراندون جيل (جمهوري من تكساس).

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  1. يقول Ali:
    فبراير 18, 2025 الساعة 12:59 ص

    . La charrue avant les bœufs . و ضع القاطرة امام الثيران وتسبق الأحداث ان ترامب سيجعل أمريكا عضيمة. ستري ما يفعله

    رد

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