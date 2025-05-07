برلمانية عراقية متهمة بالتدخل في الشؤون التونسية- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”: تعرضت برلمانية عراقية لانتقادات واسعة بعدما خلطت بين شخصيتي رئيسي الحكومة التونسية السابقين مهدي جمعة وعلي العريض، وطالبت حكومة بلادها بمحاكمة أحدهما بتهمة “إرسال إرهابيين” إلى العراق، وهو ما دفع البعض لاتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية لتونس.

ونشرت البرلمانية زهرة البجاري على صفحتها في موقع فيسبوك صورة لرئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض، وعلقت بالقول: “في أعقاب الحكم الصادر من القضاء التونسي بسجن رئيس الوزراء التونسي السابق مهدي جمعة لمدة 34 عامًا بتهمة تسهيل تسفير الإرهابيين والانتحاريين إلى العراق خلال فترة حكمه عام 2014 والذين ساهموا بمجازر دموية بحق الأبرياء، طالبت النائبة عن كتلة الصادقون المهندسة زهرة البجاري الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بضرورة متابعة الملف بشكل جاد وملاحقة كل من تورط في دعم الإرهاب الذي استهدف الشعب العراقي وأمنه”.

واعتبر القيادي في حركة النهضة ماهر المذيوب أن ما دونته البجاوي “مجانب للحقيقة والصواب، ويعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية التونسية، حيث ادعت أن الأحكام الابتدائيّة التي صدرت حول ما يتعلق بما يسمى بالتسفير، صادرة ضد رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة، موشحة تدوينتها بصورة السيد علي العريض، مما يعكس جهلا مدقعا بمجريات هذه القضية وتحاملا غير مقبول على رجال الدولة التونسية، وتدخلا غير مقبولا في شؤون دولة عربية شقيقة”.

وأضاف لـ”القدس العربي”: “ربما تبحث هذه السيدة عن الأضواء أو الشهرة أو تسجيل أهداف لغايات غير معلومة لدينا، لكنها أخطأت العنوان والخطاب والصورة، في قضية سياسية تونسية، لها أبعاد خارجية -بلا شك- إلا أنها تدخلت فيما لا يعنيها، ونبشت في مبدأ أساسي هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

وتابع “إذا كان لديها أي مستند يدين أي تونسي، فعليها التوجه للمحاكم الدولية، وليس التشويه المجاني لشخصية تونسية محترمة على صفحات التواصل الاجتماعي”.

وكان العريض أكد في وقت سابق “براءته” من التهم الموجهة الموجهة له والمتعلقة بـ”تسهيل سفر التونسيين إلى بؤر التوتر”، داعيا القضاء إلى التوقف عما اعتبره “اغتيالا” للحقيقة والتاريخ.