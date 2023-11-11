برلمانية فرنسية: دعوة ماكرون لوقف القتل في غزة جاءت بعد 10 آلاف قتيل- (تدوينة)

البرلمانية الفرنسية ماتيلد بانوت تشارك في مسيرة داعمة لغزة في باريس اليوم السبت

جنيف: انتقدت البرلمانية الفرنسية المعارضة ماتيلد بانوت، السبت، الرئيس إيمانويل ماكرون، قائلة إن دعوة الأخير لوقف القتل في قطاع غزة “جاءت بعد 10 آلاف حالة وفاة”.

جاء ذلك بعد يوم من دعوة الرئيس الفرنسي إسرائيل إلى وقف قتل الأطفال والنساء في غزة.

وردا على تعليقات ماكرون، قالت بانوت، في تدوينة عبر حسابها على قناة “إكس”: “لقد جاءت الدعوة متأخرة، بعد 10 آلاف حالة وفاة”.

واستطردت المعارضة الفرنسية بالقول: “يجب علينا أن نحيي هذا النداء الذي نواصل تأييده باعتباره النداء الوحيد الذي يستحق ذلك، ألا وهو: “أوقفوا إطلاق النار في غزة!”.

Le Président de la République retrouve la langue de la paix. Enfin. Cela arrive tard. 10.000 morts plus tard. Mais il faut saluer cet appel que nous ne cessons de tenir et qui est le seul qui vaille : CESSEZ-LE-FEU à Gaza !pic.twitter.com/ySqBdFJSMD — Mathilde Panot (@MathildePanot) November 11, 2023

🇵🇸 En ce 11 novembre, marche massive contre la guerre et pour un cessez-le-feu immédiat à #Gaza. Solidaire avec le peuple palestinien bombardé depuis 5 semaines, nous sommes fier.e.s d’être du camps de la paix !#CessezLeFeu pic.twitter.com/lxm27AsIn0 — Mathilde Panot (@MathildePanot) November 11, 2023

ومساء الجمعة، طالب ماكرون إسرائيل بالتوقف عن قتل النساء والأطفال في غزة، مشيرا إلى أمله في أن ينضم قادة الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع قناة “بي بي سي” البريطانية في قصر الإليزيه، نشرت على موقع القناة الإلكتروني: “لا يوجد مبرر للقصف، وقف إطلاق النار سيفيد إسرائيل”.

وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “مسؤولية إيذاء المدنيين تقع على عاتق حماس، وليس على إسرائيل”.

وأضاف، في بيان لمكتبه نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن إسرائيل دخلت الحرب لأن حماس قتلت “مئات الإسرائيليين واختطفت أكثر من 200″، على حد تعبيره.

ومنذ 36 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، وقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى ظهر الجمعة.

(الأناضول)