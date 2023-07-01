برلمانية مسلمة تتعرض للضرب و”محاولة تقبيل” بعد صلاة العيد في ولاية كونيتيكت

كونيتيكت- “القدس العربي”: ألقت سلطات كونيتيكت القبض على رجل من الولاية، ووجهت إليه تهمة الاعتداء على برلمانية مسلمة بعد صلاة عيد الأضحى.

وكانت النائبة مريم خان، التي أصبحت أول مسلمة تُنتخب لعضوية مجلس النواب في ولاية كونيتيكت، العام الماضي، تغادر صلاة الأربعاء في وسط مدينة هارتفورد عندما اقترب منها أندري ديزموند ( 30 عامًا) وهو يتفوه بتعليقات بذيئة.

وحاول المشتبه به تقبيل البرلمانية ثم ضربها بعد ذلك وطرحها على الأرض، بحسب شبكة” إن بي سي نيوز”.

وقالت الشرطة إن خان أصيبت بجروح طفيفة وتلقت العلاج في مكان الحادث.

وكشف بيان الشرطة أن العديد من المدنيين اعتقلوا ديزموند، وهو من منطقة نيو بريتين بولاية كونيتيكت، في مكان الحادث، ثم ألقي القبض عليه من قبل السلطات فيما بعد ووجهت إليه تهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة، وضبط النفس غير القانوني، وانتهاك السلام، والتدخل في عمل الشرطة.

وأكدت الشرطة أنها تحتجز ديزموند على سند بقيمة 250 ألف دولار ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 17 يوليو.

لم يتم تقديم أي مناشدة، ولكن خلال محاكمة ديزموند يوم الخميس، قال محاميه إن ديزموند لديه تاريخ من مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك قضاء ستة أشهر في منشأة للمرضى في نيويورك.

ورفض مكتب خان التعليق على الحادث في الوقت الحالي.

وقال رئيس مجلس النواب في ولاية كونيتيكت، مات ريتر، وزعيم الأغلبية، جيسون روخاس، في بيان مشترك إنهما على اتصال بها وإنها تعطي الأولوية للشفاء.

وقال المشرعان “كان هذا الحدث الصادم تحديًا للنائبة خان وعائلتها، وهي تركز حاليًا على تلقي الرعاية الطبية وهي محاطة بأحبائها”.

وأعرب قادة الحقوق المدنية الإسلامية في ولاية كونيتيكت عن خيبة أملهم لأن جريمة الكراهية لم تكن من بين تهم ديزموند، وهم يدعون السلطات إلى النظر بشكل أعمق في احتمال أن يكون الدافع وراء الهجوم هو دين خان.

يشتمل قانون جرائم الكراهية في ولاية كونيتيكت على تهديد أو مضايقة أو إيذاء شخص ما على أساس العرق أو الدين أو العرق أو الإعاقة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية.