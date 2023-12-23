برلمانيون فرنسيون يطالبون بعقوبات ضد زميلهم الفرنسي- الإسرائيلي مائير حبيب بعد تعليق له حول غزة- (فيديوهات)

باريس- “القدس العربي”: في رسالة بعثوا بها، الخميس، إلى رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، طالبَ 39 نائباً يسارياً في البرلمان الفرنسي برفع الحصانة البرلمانية عن زميلهم مائير حبيب، المنتمي إلى حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ، وهو سياسي ورجل أعمال فرنسي- إسرائيلي، وذلك على خلفية تصريحات تحت قبة البرلمان حول غزة.

🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 : 39 députés demandent la levée de l'immunité parlementaire de Meyer Habib. Alors qu’étaient dénoncées la mort d’un agent du Quai d’Orsay et de milliers de civils palestiniens tués par l’armée israélienne, le député a lancé : « Et ce n'est pas fini ! » Pour… pic.twitter.com/UNN3I4Nbah — Les Spectateurs (@les_spectateurs) December 21, 2023

فبينما كانت وزيرة الخارجية كاترين كولونا مدعوّة للرد على سؤال وجّهه إيريك كوكريل، النائب البرلماني عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، حول مقتل موظف بوزارة الخارجية الفرنسية، في أعقاب قصف إسرائيلي على مبنى سكني به مدنيون في غزّة، قال النائب مائير حبيب بوضوح، ومرتين، كلمة: “لم ينته الأمر بعد!”، وهو ما يمكن أن يُعتبر “تمجيداً وتبريراً لجرائم الحرب” المرتكبة في قطاع غزة المحاصر، كما جاء في الرسالة الموجهة إلى رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية.

Le député LFI Eric Coquerel appelle à reconnaître un Etat palestinien ainsi qu'à porter le déploiement d'une force d'interposition de l'ONU à Gaza. « Qui peut douter aujourd'hui des véritables objectifs du gouvernement Netanyahou ? »@LCP/ pic.twitter.com/IxPzwlIQuM — 🍓Sined Warrior🐭🍓 (@SinedWarrior) December 22, 2023

وطالب النواب بـ “عقوبة تأديبية مشددة” ضد النائب الفرنسي- الإسرائيلي، المقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، فضلاً عن اجتماع اللجنة المكلفة بالمادة 26 من تطبيق الدستور “لكي تدرس رفع الحصانة النيابية عن مائير حبيب”.

Meyer Habib qui siège à l'Assemblée nationale est également le factotum de Netanyahu. Entre deux éructations faisant l'apologie de crimes de guerre au parlement français, notre député multitâche file en Israël, où il sert aussi d'interprète au meurtrier de masse Netanyahu. pic.twitter.com/QTxthqHAz1 — Oumma.com (@oumma) December 22, 2023

البرلماني اليساري، إريك كوكريل، قال في مداخلته الموجهة لرئيسة الدبلوماسية الفرنسية: “من يستطيع الآن أن يشكّك في الأهداف الحربية الحقيقية لحكومة نتنياهو، التي تقصف، بعد الشمال، جنوب قطاع غزة، وهو بالضبط المكان الذي طلبت من الفلسطينيين اللجوء إليه؟”.

مع الحديث عن اقتراب نهاية نتانياهو السياسية، يجوز التساؤل عما إذا كان نفوذ حبيب آخذاً في الانحسار؟ هل سيتمكن من الاستمرار بفرض نفسه في ملف العلاقات الفرنسية – الإسرائيلية على رغم غياب صديقه نتانياهو عن المشهد؟

حسن مراد https://t.co/7gqRb4Xx7V — Daraj Media (@Daraj_media) December 17, 2023

ثم سألها مرة ثانية: “من يستطيع أن يشك الآن في أن الأمر لا يتعلق بالقضاء على “حماس” بقدر ما يتعلق بوضع حدّ لقطاع غزة والضفة الغربية، كأراضٍ فلسطينية؟”.

مائير حبيب، النائب الصهيوني بالبرلمان الفرنسي، المقرب من نتياهو وحزب الليكود، يحرض على المسلمين ويدعي أنه بسببهم تشهد فرنسا "انفجارا لمعـ.ـاداة السـ.ـامية"، في تعليق على إدانة غالبية الفرنسيين المستجوبين في استطلاع للرأي حرب إسرائيل على #غزة.#غزة_تقاوم pic.twitter.com/nVi32wEMFd — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) December 20, 2023

وفي تصريح لوكالة فرانس برس ، ندّدَ مائير حبيب بـ ”التلاعب الصارخ” من النواب الـ39 اليساريين (حزب “فرنسا الأبية”، حزب الخضر “أنصار البيئة ”، الحزب الاشتراكي). واعتبر أن خطوتهم هذه هي محاولة للتغطية على “تمجيدهم للإرهاب” و “إنكارهم لمعاداة السامية”، بعد السابع من أكتوبر.