برلمانيون مغاربة يقترحون إقرار قانون يربط أي دعم عمومي بتسقيف الأسعار … وحماية المستهلك: «ريع يتناقض مع حرية الأسعار والمنافسة»

الرباط ـ «القدس العربي»: تقدم النائب البرلماني رشيد الحموني، رئيس فريق “التقدم والاشتراكية” المعارض في المغرب، بمقترح قانون متعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يقضي بأن يتم الإقرارُ القانوني الصريح والمُلزِم لربط أيّ دعمٍ عمومي من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أيّ منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المُدَعَّمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تُحدد أيضاً بنصٍّ تنظيمي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللّيّن بفعل دعمهما.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف مقترح القانون الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، إلى إعطاء إمكانيات أوسع زمنياً للحكومة من أجل التعامل مع الحالات والوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تسبب في انخفاضٍ أو ارتفاعٍ فاحش للأسعار، حسب الفترة التي يستغرُقها استمرار هذه الوضعية.

واقترح فريق “التقدم والاشتراكية” المعارض أنه “بإمكان الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تُعلّله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكلٍ واضح في السوق بقطاعٍ معين. وتُحدَّدُ مدة تطبيق التدابير المذكورة في ستة أشهر قابلة للتمديد لفتراتٍ بقدر استمرار العلة أو العِلل المسببة في ارتفاع أو انخفاض هذه الأسعار”.

ويرى بوعزة الخراطي، رئيس “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”، أن “أي دعم عمومي هو بمثابة ريع يتناقض مع حرية الأسعار والمنافسة، وليس في صالح المستهلك”، موضحاً خلال حديثه لـ “القدس العربي” أن على المنافسة أن “تلعب دورها في السوق وأن يتم تخفيض الأسعار عبرها، إلا أنه من غير الممكن أن تتمكن المنافسة من لعب أدوارها في حالة الدعم وبالتالي الريع”، وفق تعبيره.

وأوضح الفاعل المدني المغربي في مجال حماية المستهلك، أنه في حالات استثنائية كالكوارث والأزمات على سبيل المثال، يمكن للدولة أن تكسر القاعدة وتدعم السلع والمنتوجات، وأشار إلى أن “على المسؤولين الاختيار بين أن يكون السوق المغربي ليبرالياً أو اشتراكياً متحكماً في أسعاره، أما في الحالتين معاً فالأمر غير ممكن”.

مقترح القانون يأتي وفق مُقدّميه، حتى يكون للدعم المالي الذي تقدمه الدولة من المال العام، إما بشكلٍ مباشر أو عن طريق إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو جمركية، أثرٌ مباشِر ومضمون وفعلي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وتفادياً لكل ما من شأنه أن يجعل هذا الدعم، الذي تستفيد منه أحياناً فئة محدودة من مهنيي القطاع المعني، مجرد هدر للمال العام، أو سبباً في الحد من المنافسة أو تحريف سيرها أو عرقلة تكوين الأسعار. وبالعودة إلى وثيقة مقترح القانون، قال فريق “التقدم والاشتراكية” اليساري المعارض: “معلومٌ أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يُطبَّقُ على جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يقومون بعمليات تنطوي على المنافسة في السوق المغربية، وعلى جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يقوم بها كل الأشخاصِ الاعتباريين عندما يتصرفون كفاعلين اقتصاديين”.

وتابع: “إذا كان قانون حرية الأسعار والمنافسة قد نَصَّ على أن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تُحَدَّد عن طريق المنافسة الحرة، إلاّ أن نفس القانون أتاح للحكومة إعمال الاستثناء على هذه القاعدة، بأن تتدخل بنصٍّ تنظيمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل تحديد قائمة سلعٍ ومنتجات وخدمات لضبط وتنظيم أسعارها”.

إلى ذلك اقترح “التقدم والاشتراكية” تعديل المادة الثالثة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لينص على أنه “يجب، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة في الأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني، وإما بفعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين، أن تنظَّم الأسعار بنصٍّ تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة، وأن يُقرن وجوباً إقرارُ أيِّ دعمٍ مالي أو ضريبي أو جمركي من طرف الدولة لإنتاج أو استيراد مادة أو سلعة أو خدمة بإجراءٍ تنظيمي لتحديد وتنظيم وتسقيف سعر المادة المدعَّمَة المعنية عند الاستهلاك، بعد استشارة مجلس المنافسة”.

كما تنص المادة الرابعة من نفس القانون على “إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين؛ مع العلم أن تقلبات السوق والأسعار وباقي الظروف الاستثنائية قد تَقِلُّ كما قد تزيد عن هذه المدة المحددة في سنة كحدٍّ أقصى في النص الجاري به العمل حالياً”.