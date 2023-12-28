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برلماني أردني يحرق علم إسرائيل في قاعة “الجامعة العربية”- (فيديو)

منذ 47 دقيقة

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القاهرة: تداولت مواقع إخبارية أردنية وصفحات وسائل تواصل اجتماعي، الخميس، مقطع فيديو لنائب أردني يحرق علم إسرائيل داخل القاعة الرئيسية لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة.
وأظهر المقطع المتداول عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) خليل عطية وهو يحرق العلم، قائلا: “انتقاما لأهل غزة وانتقاما لشهداء غزة نحرق علمكم يا صهاينة”.
وألقى النائب عطية بعد ذلك العلم أرضا، وداس عليه، بحسب ما ظهر في المقطع.

وأفادت مواقع إخبارية أردنية، بأن هذه الواقعة حدثت “خلال مشاركة عطية في جلسة البرلمان العربي بالقاعة الرئيسية للجامعة العربية، والتي عقدت بالقاهرة، في وقت سابق الخميس”.
ولم يصدر أي تعقيب من مجلس النواب الأردني أو جامعة الدول العربية حول الحادثة، كما لم يصدر تعليق فوري من إسرائيل.
وعطية (65 عاما) عضو مستقل ويمثل دائرة عمان الأولى منذ 7 دورات نيابية متتالية، ويحمل درجة الماجستير في القانون الخاص، ومعروف بتعاطفه مع القضية الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس، 21 ألفا و320 شهيداً و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    ديسمبر 28, 2023 الساعة 10:27 م

    رجل , والرجال قليل !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

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