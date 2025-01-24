برلماني أمريكي يقترح تعديلاً دستورياً يسمح لترامب بالبقاء في منصبه لفترة ثالثة

واشنطن- “القدس العربي”: اقترح النائب الجمهوري آندي أوغلز (تينيسي) تعديلاً على دستور الولايات المتحدة من شأنه أن يسمح للرئيس دونالد ترامب بالبقاء في البيت الأبيض لولاية ثالثة، حتى تتمكن البلاد من “دعم القيادة الجريئة التي تحتاج إليها أمتنا بشدة”.

واقترح أوغلز تعديلاً يوم الخميس ينص على أنه “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ثلاث مرات، ولا يجوز انتخابه لأي فترة إضافية بعد انتخابه لفترتين متتاليتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس، أو عمل رئيسا، لأكثر من عامين من فترة انتخب لها شخص آخر رئيسًا، لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”.

ومثل غيره من رؤساء الولايات المتحدة، يُمنع ترامب من الترشح لولاية ثالثة في البيت الأبيض بموجب التعديل الثاني والعشرين للدستور.

وقال أوغلز في بيان يوم الخميس: “إن القيادة الحاسمة للرئيس ترامب تتناقض بشكل صارخ مع الفوضى والمعاناة والتدهور الاقتصادي الذي عانى منه الأمريكيون على مدى السنوات الأربع الماضية”. “لقد أثبت أنه الشخصية الوحيدة في التاريخ الحديث القادرة على عكس تدهور أمتنا واستعادة أمريكا إلى عظمتها، ويجب منحه الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف”.

وأثار ترامب احتمال الترشح لولاية ثالثة في نكتة أمام أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب، خلال اجتماع في واشنطن قبل إجراء المؤتمر لانتخابات القيادة الداخلية.

وقال ترامب بعد أسبوع من فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2024: “أعتقد أنني لن أترشح مرة أخرى، ما لم تفعلوا شيئًا، ما لم تقولوا إنه جيد جدًا، علينا فقط أن نكتشف ذلك”.

وفي أعقاب الاجتماع، قال الجمهوريون في مجلس النواب للصحافيين إن هذه التصريحات لم تكن جدية وإنهم ضحكوا عندما سمعوها.