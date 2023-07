برلماني بريطاني يدعو لتعليق كل مبيعات الأسلحة لإسرائيل- (فيديو)

لندن: دعا البرلماني البريطاني، ريتشارد بيرغون، حكومة بلاده لتعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية عدوانها في مدينة جنين الفلسطينية.

وقال السياسي عن حزب العمال البريطاني المعارض، عبر تويتر، إنه دعا خلال جلسة برلمانية، الثلاثاء، الحكومة البريطانية لتعليق كل مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لحين التزامها بالقانون الدولي.

وصرح خلال الجلسة التي نشر مقتطفا منها على تويتر أنه “منذ 2015، باعت الحكومة البريطانية ما قيمته 500 مليون جنيه استرليني من الأسلحة لإسرائيل والأسلحة البريطانية متورطة بفظائع سابقة ارتكبت ضد فلسطين”.

وتساءل ما “إذا تم استخدام أي من تلك المعدات العسكرية في الهجمات الإسرائيلية على مخيم اللاجئين في جنين”.

وتابع: “ألا يظهر هذا الهجوم مرة أخرى أنه ينبغي على الحكومة تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لحين التزامها بالقانون الدولي”.

In today’s urgent parliamentary question on Israel’s military assault on the Jenin refugee camp, I called for the UK government to suspend all arms sales to Israel until it abides by international law. pic.twitter.com/HyA2ZGhocc

— Richard Burgon MP (@RichardBurgon) July 4, 2023