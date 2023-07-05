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برلماني بريطاني يدعو لتعليق كل مبيعات الأسلحة لإسرائيل- (فيديو)

منذ 35 دقيقة

البرلماني البريطاني ريتشارد بيرغون

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لندن: دعا البرلماني البريطاني، ريتشارد بيرغون، حكومة بلاده لتعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية عدوانها في مدينة جنين الفلسطينية.

وقال السياسي عن حزب العمال البريطاني المعارض، عبر تويتر، إنه دعا خلال جلسة برلمانية، الثلاثاء، الحكومة البريطانية لتعليق كل مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لحين التزامها بالقانون الدولي.

وصرح خلال الجلسة التي نشر مقتطفا منها على تويتر أنه “منذ 2015، باعت الحكومة البريطانية ما قيمته 500 مليون جنيه استرليني من الأسلحة لإسرائيل والأسلحة البريطانية متورطة بفظائع سابقة ارتكبت ضد فلسطين”.

وتساءل ما “إذا تم استخدام أي من تلك المعدات العسكرية في الهجمات الإسرائيلية على مخيم اللاجئين في جنين”.

وتابع: “ألا يظهر هذا الهجوم مرة أخرى أنه ينبغي على الحكومة تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لحين التزامها بالقانون الدولي”.

والإثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.

(الأناضول)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 5, 2023 الساعة 2:50 م

    تحية لهذا البرلماني الحر 👋👋👋👋👋

    رد

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