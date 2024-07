برلماني فرنسي: استقبال الرياضيين الإسرائيليين كأن شيئاً لم يحدث في غزة أمرٌ فاضح للغاية لباريس

باريس- “القدس العربي”: قال إيمريك كارون، النائب البرلماني اليساري الفرنسي، المتحالف مع حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، إن استقبال الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد باريس، و“التصرف كما لو لم يحدث شيء اليوم في غزة هو أمر فاضح للغاية بالنسبة لبلد مثل فرنسا”.

جاء كلام النائب في خضم الجدل والانتقادات التي أثارها زميله، النائب البرلماني عن حزب “فرنسا الأبية”، توما بورت، بقوله خلال تجمّع حاشد لدعم الفلسطينيين، إن “الوفد الإسرائيلي غير مرحّب به في باريس، وإن الرياضيين الإسرائيليين غير مرحّب بهم في الألعاب الأولمبية في باريس”، داعياً إلى “التعبئة” حول هذا الحدث.

ورداً على سيل الانتقادات التي وُجّهت إليه من سياسيين من اليمين واليمين المتطرف، وحتى اليسار (الحزب الاشتراكي)، صرّحَ توما بورت قائلاً: “يجب على الدبلوماسيين الفرنسيين الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لمنع رفع العلم الإسرائيلي وعزف النشيد، كما هو الحال بالنسبة لروسيا” على خلفية حرب أوكرانيا، مضيفاً: “حان الوقت لإنهاء المعايير المزدوجة”.

ورداً على الجدل حول هذا الموضوع، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة متلفزة، مساء الثلاثاء، إنّ “الرياضيّين الإسرائيليّين مرحّب بهم في أولمبياد باريس”، رافضاً دعوات توما بورت وبعض زملائه اليساريين، بمن فيهم إيمريك كارون، إلى استبعادهم، أو مشاركتهم تحت علم حياد، كما هو الحال مع الرياضيين الروس.

Protests in front of the International Olympic Committee in Lausanne, Switzerland, against Israel’s participation in the Paris 2024 Olympic Games due to the massacres in Gaza pic.twitter.com/THwlQ4nokO

— süleyman soykan (@oceandream07) June 15, 2024