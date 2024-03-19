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برلماني فرنسي: باريس شريكة في “الإبادة الجماعية” بغزة- (تغريدة)

19 - مارس - 2024

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باريس: اتهم البرلماني الفرنسي المعارض توماس بورتس، حكومة بلاده بأنها “شريكة في جريمة الإبادة الجماعية” التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وانتقد في منشور على منصة “إكس”، باريس بسبب “غضها الطرف” عن الجنود فرنسيي الأصل ممن يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي بغزة.
بورتس النائب عن “حزب فرنسا التي لا تقهر” (LFI) المعارض، نشر في منشوره مشاهد تظهر إساءة جندي إسرائيلي من أصول فرنسية لأسير فلسطيني.
وتساءل: “إلى متى ستغض فرنسا الطرف عن الإسرائيليين من أصول فرنسية ممن يعملون إلى جانب مجرمي الجيش الإسرائيلي لتدمير الشعب الفلسطيني؟”.
وتابع: “فرنسا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية (في غزة)”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 19, 2024 الساعة 2:46 م

    كل العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم قادم قادم ✌️🇵🇸🔥🚀

    رد

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