برلماني فرنسي: باريس شريكة في “الإبادة الجماعية” بغزة- (تغريدة)

باريس: اتهم البرلماني الفرنسي المعارض توماس بورتس، حكومة بلاده بأنها “شريكة في جريمة الإبادة الجماعية” التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وانتقد في منشور على منصة “إكس”، باريس بسبب “غضها الطرف” عن الجنود فرنسيي الأصل ممن يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي بغزة.

بورتس النائب عن “حزب فرنسا التي لا تقهر” (LFI) المعارض، نشر في منشوره مشاهد تظهر إساءة جندي إسرائيلي من أصول فرنسية لأسير فلسطيني.

وتساءل: “إلى متى ستغض فرنسا الطرف عن الإسرائيليين من أصول فرنسية ممن يعملون إلى جانب مجرمي الجيش الإسرائيلي لتدمير الشعب الفلسطيني؟”.

وتابع: “فرنسا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية (في غزة)”.

« T'as vu son dos. Ils l'ont torturé. Il s'est pissé dessus. Fils de pute »

Combien de temps la France va fermer les yeux sur les franco-israéliens qui se sont engagés aux côtés des criminels de Tsahal pour éradiquer le peuple palestinien ?

La France est complice du génocide. pic.twitter.com/4XeRGVJy5K — Thomas Portes (@Portes_Thomas) March 19, 2024

(الأناضول)