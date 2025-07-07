برلماني فرنسي ينتحر في ظروف غامضة

باريس- “القدس العربي”: في حادثة هزت الساحة السياسية الفرنسية، أقدم النائب في البرلمان الفرنسي عن حزب “الجمهوريين” اليميني المحافظ أوليفييه مارليكس على الانتحار، وفق المعليات الأولوية، شنقًا في منزله، حيث تم العثور عليه ميتا، في ظروف ما تزال غامضة.

ترأس أوليفييه مارليكس (54 عاما) مجموعة نواب حزبه “الجمهوريون” اليميني من عام 2022 إلى 2024، ويُعد مقرّبا من رئيس الوزراء الأسبق ميشال بارنييه. وقد دعم هذا الربيع ترشّح برونو روتايو لرئاسة حزب “الجمهوريون” في مواجهة لوران فوكوييه، الذي خلفه العام الماضي في رئاسة كتلة نواب الحزب.

وعبر كل من جوردان بارديلا ومارين لوبان عن أسفهما (حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف) عن أسفهما لفقدان “نائب ميداني، صارم ومتفانٍ في خدمة أفكاره”، ووجّها تعازيهما إلى أسرة وأقارب أوليفييه مارليكس.

من جانبه، أشاد زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي مانويل بومبار بـ”خصم سياسي لطالما تحلّى بالاحترام، وصوت فريد من نوعه”.

ووصفه رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، بأنه “رجل شجاع، ملتزم، مستنير”. وقال: “أود أن أقول لوالده، صديقي ألان مارليكس، الذي عملنا معًا كثيرًا من أجل وطننا، وكذلك لأقاربه، كم أشاركهم حزنهم. أبعث إليهم بأصدق وأحرّ التعازي”.

View this post on Instagram A post shared by Brut. (@brutofficiel)

ووقف نواب الجمعية الوطنية دقيقة صمت تكريما لذكرى مارليكس. وتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات القضية كاملة.