برلماني كوري جنوبي: بالونات القمامة من كوريا الشمالية عطلت عمليات مطار إنتشون في 12 مناسبة

سول: قال نائب برلماني كوري جنوبي اليوم الثلاثاء إن الحملة الأخيرة لكوريا الشمالية بإطلاق بالونات محملة بالقمامة نحو كوريا الجنوبية قد أدت إلى تعطيل عمليات مطار إنتشون الدولي، البوابة الرئيسية للبلاد، في 12 مناسبة، وذلك استنادا إلى بيانات حكومية.

ووفقا للبيانات المقدمة من إدارة الطيران الإقليمية في سول إلى النائب يانغ بو نام من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، تم إغلاق المدرجات في المطار لمدة إجمالية بلغت 265 دقيقة عبر 12 مناسبة بسبب البالونات القادمة من كوريا الشمالية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقع أول حادث تعطل من الساعة 1048 مساء حتى 1142 مساء في أول حزيران/يونيو، بعد أربعة أيام من بدء كوريا الشمالية في إطلاق البالونات.

وكان أشد حادث تعطيل قد وقع في 26 حزيران/يونيو، عندما تم إغلاق المدرجات في ثماني مناسبات، مما أدى إلى توقف عمليات الإقلاع والهبوط لمدة 166 دقيقة.

ووفقا لوكالة الاستخبارت الكورية الجنوبية، أرسلت كوريا الشمالية نحو 3600 بالون محمل بالقمامة نحو كوريا الجنوبية هذا العام، والتي تقول كوريا الشمالية أنها تأتي ردا على إرسال ناشطين من كوريا الجنوبية منشورات دعائية عبر الحدود.

(د ب أ)